Greta Thunberg se ha convertido en la estrella de la Cumbre del Clima de la ONU, en Nueva York, al protagonizar un duro discurso contra el cambio climático. En poco más de un año, ésta adolescente ha vivido un ascenso meteórico; de protestar sola frente a las puertas del Parlamento de Suecia a ser portada de la revista Time.

La joven también ha participado en la Conferenca de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de 2018, en el Foro Económico Mundial en enero de este año, y ha sido invitada a la Asamblea Nacional francesa. Incluso tres políticos la han propuesto como candidata a Premio Nobel de la Paz.

Este giro de 180º en su carrera ha hecho saltar las alarmas y varios expertos se han llegado a preguntar sobre si éste es el papel que debe tener una niña. Greta Thunberberg sufre Asperger, un trastorno del que la menor habla como un "regalo" que le hace ver las cosas más "blanco o negro". Sus padres son conocidos en los medios de comunicación de Estocolmo, ciudad en la que reside la familia. Su madre, Malena Ernman, es una cantante de ópera sueca que llegó a representar a su país en Eurovisión. Su padre, Svante Thunberg, es actor y productor de su madre además lleva la agenda de Greta. Su hermana Beata, de 13 años, ha seguido los pasos de su madre como cantante y también tiene TDAH, al igual que Greta.

Sus padres también escribieron un libro llamado 'Escenas de nuestros corazones' en el que se cuenta la historia familiar en torno a las enfermedades de sus hijas. El libro ha ido variando a lo largo de las ediciones y ahora se puede ver en la portada una fotografía de la pequeña con un pancarta de una huelga estudiantil. En marzo de 2020 saldrá a la venta el libro 'Our House is on Fire: Scenes of a Family and a Planet in Crisis', escrito por los cuatro miembros de la familia.

La lucha de Greta por el clima comenzó cuando era una preadolescente: "Hace cinco años, Greta dejó de comer y de hablar, cayó en depresión. Estaba estresada por el cambio climático", afirmó su padre en la Conferencia de Cambio climático de Katowice, en Polonia.

La adolescente ha dejado un año su educación en la escuela para centrarse en su lucha contra el cambio climático, incluso ha acudido a la Cumbre de la ONU a bordo de un yate de competición de cero emisiones propiedad del príncipe de Mónaco Pierre Casiraghi.

Su exposición frente al mundo ha sido cuestionada por políticos de su país, la eurodiputada Isabelle Attard escribió en una columna publicada en Reporterre que la adolescente ha sido usada como "instrumento por el capitalismo verde". En las redes sociales comienzan a aflorar las preguntas sobre quién está detrás de ésta joven que abronca a los políticos. Algunos hablan de la presencia de Ingmar Rentzhog, fundador de 'We Don’t Have Time', plataforma que ha popularizado las distintas acciones de protesta de Greta a través de redes sociales y otros canales de comunicación.