Grecia logra controlar el peor incendio del año: más de 10.000 hectáreas quemadas

Los bomberos han conseguido dominar el que ha sido hasta ahora el incendio forestal más devastador del año en el país. Durante casi tres días, las llamas arrasaron aproximadamente 10.000 hectáreas en las proximidades de Atenas, dejando una rastro de destrucción y obligando a la evacuación de más de 50.000 de personas.

El siniestro se originó el pasado domingo en la región de Ática, en las afueras de la capital griega. Impulsado por fuertes vientos, el fuego se propagó rápidamente hasta alcanzar el tejido urbano de Atenas, causando la muerte de una persona y provocando daños en las viviendas, comercios y vehículos.

Kostas Tsigas, presidente del sindicato de bomberos, calificó este incendio como "muy difícil, quizás el más difícil de los últimos años que hemos enfrentado". La gravedad de la situación se evidenció en el hecho de que nunca antes un incendio forestal se había acercado tanto al centro urbano de Atenas, dejando la ciudad cubierta por una densa capa de humo.

Aviones y helicópteros cisterna

Aunque el fuego principal ha sido controlado, los equipos de emergencia continúan en alerta máxima. Este miércoles por mañana se registraron pequeños focos en la zona de Erythros, en Nea Makris, que fueron rápidamente extinguido con la ayuda de dos aviones y cinco helicópteros cisterna, enviados desde seis países (Francia, Italia, República Checa, Rumania, Serbia y Turquía), tras la activación por parte de Grecia del mecanismo de protección civil de la Unión Europea.

Los bomberos siguen patrullando la región para asegurarse de que las brasas en el suelo no reavivar las llamas. "El fuego ya no tiene la intensidad de los últimos días, pero quedan algunos focos", explicó a la Agence France-Presse un portavoz de los bomberos. "Unos 530 bomberos permanecen movilizados en el terreno con 145 vehículos y hemos recibido ayuda de nuestros colegas europeos, aunque aún no fueron desplegados en el terreno en Ática", añadió.

Rotura de un cable

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, presidió una reunión ministerial para evaluar los daños. Según los informes preliminares, menos del 10% de las hectáreas quemadas corresponden a zonas forestales, mientras que alrededor de un centenar de edificios resultaron afectados.

Mientras las autoridades investigan las causas del incendio, se baraja la posibilidad de que el origen estuviera en la rotura de un cable de alimentación eléctrica en un poste. Mientras, los residentes evacuados comienzan a regresar a sus hogares, donde tendrán que reparar los daños sufridos por el fuego.

