Las grabaciones del asesinato del periodista Khashoggi confirmarían que comenzó a ser descuartizado vivo y que el cónsul saudí estaba presente

El diario turco Yeni Safak, un periódico de línea islamista cercano al Gobierno de Turquía, ha informado de que posee grabaciones de voz que documentarían el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul.

Según este periódico, el equipo saudí de 15 personas que llegó a Estambul el 2 de octubre, día de la desaparición de Khashoggi en el consulado, primero torturó al periodista cortándole los dedos y luego lo decapitó. El rotativo no aclara cuál es la fuente de esta información y solo cita un diálogo de la supuesta grabación de voz, mantenida, según este artículo, entre el cónsul saudí, Mohamed Otaibi, y los integrantes del equipo.

Asegura que el cónsul exige a los sicarios realizar la ejecución fuera del consulado para no tener problemas, pero estos le responden que se calle si quiere "vivir cuando llegue a su país".

El periódico Yeni Safak difunde a menudo filtraciones destinadas a respaldar la línea del Gobierno turco, pero se han documentado también numerosos artículos manipulados o fabricados, entre ellos incluso grabaciones de audio falsas.

Pese a que la prensa internacional difunde desde hace días supuestas filtraciones de altos cargos turcos respecto al asesinato de Khashoggi, el Gobierno de Ankara se ha negado a comentar esta opción y pide esperar hasta el final de la investigación.

Implicados en el caso son próximos al príncipe saudí y viajaron con él a España

En cualquier caso, cinco de los quince implicados, según Turquía, en la desaparición del disidente saudí, Mohamed bin Salman, informó el periódico 'The New York Times'.

Uno de ellos, Maher Abdulaziz Mutreb, es un acompañante habitual del príncipe heredero en sus viajes al exterior y el rotativo neoyorquino lo ha identificado desembarcando de su avión en París y Madrid, y entre su círculo de seguridad en Naciones Unidas, Houston y Boston (Estados Unidos).

Otros tres implicados también son parte del anillo de seguridad de Mohamed bin Salman, mientras que un quinto es un médico forense del Ministerio del Interior saudí, cuya supuesta relación con el príncipe heredero no detalla el 'The New York Times'.

Estos cinco implicados forman parte del grupo de quince funcionarios saudíes que llegaron en dos aviones a Turquía horas antes de que Khashoggi desapareciera el pasado 2 de octubre en el consulado de Arabia Saudí en Estambul.

'The New York Times' ya informó este lunes que Arabia Saudí planea reconocer que Khashoggi murió bajo su custodia en un interrogatorio que se les fue de las manos en el consulado y culpar a de ello a un funcionario amigo del príncipe heredero. Sin embargo, hasta la fecha, Riad ha negado cualquier implicación en la desaparición del periodista.

Turquía registró este lunes -dos semanas después de la desaparición de Khashoggi- el consulado saudí en Estambul en busca de pruebas de lo sucedido. Según algunos medios turcos y estadounidenses, Ankara dispone de de grabaciones de vídeo y audio que demuestran que Khashoggi fue asesinado en la sede diplomática.