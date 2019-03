El gobierno de Argentina duda que Nisman escribiera la "burrada" de la denuncia a Cristina Fernández

El Gobierno de Argentina pone en duda el hecho de que el fiscal Alberto Nisman, encargado de investigar el atentado contra la Asociación Mutual Israelita de Argentina en 1994, escribiese la denuncia contra Cristina Fernández, la presidenta del país, y otros cargos porque es "un hombre formado y el documento es una burrada".



Así lo ha asegurado Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia de Argentina, en declaraciones a los medios: "Nisman no pudo haber escrito esa burrada, plagada de errores jurídicos. El escrito no tiene asidero. Él sabía mucho de Derecho".



El fiscal, que apareció muerto en su domicilio junto a una pistola, acusó a la presidenta argentina y a Héctor Timerman, su ministro de Exteriores, de encubrir a los iraníes de llevar a cabo el atentado de la AMIA en el que murieron 85 personas. El Gobierno ha sugerido que la denuncia de Nisman fue promovida por agentes del servicio de Inteligencia que también podrían haber estado involucrados en su muerte. La propia jefa del Estado lo dijo: "No se suicidó. El fiscal fue usado en vida para que acusara al Gobierno pero luego le necesitaban muerto".



El ministro de Exteriores ha querido negar cualquier responsabilidad del Ejecutivo en la muerte de Nisman: "No, absolutamente no. Nadie quería más que él viviera y contestara a las preguntas de la presidenta y yo mismo".