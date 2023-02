El globo espía no supone peligro, según Juan Antonio del Castillo: "La información sensible ya está camuflada"

Este viernes Estados Unidos ha anunciado el avistamiento de un globo aerostático sobrevolando su territorio a gran altura. Tras el revuelo China ha indicado que es una aeronave con objetivos civiles, para hacer mediciones meteorológicas.

Juan Antonio del Castillo ha abordado la cuestión en una entrevista para Antena 3 Noticias, donde ha explicado para qué se emplean este tipo de globos. "En términos de relaciones internacionales, la técnica y cómo se utilice no necesariamente tienen que ir correlacionadas. Lo cierto es que la capacidad de maniobra de un globo de esas características es muy limitada, y lo único que puede hacer es subir y bajar llenando y vaciando gas para coger vientos favorables", ha detallado el secretario general de la Asociación Atlántica Española.

El Gobierno estadounidense sospecha de que se trata de una aeronave con fines de espionaje. En este sentido el teniente general ha explicado que "en cualquier caso serán sensores pasivos, porque si hubiesen detectado algún sensor activo ya habría sido comunicado".

"Realmente cualquier otro de los sistemas como los satélites de baja órbita de observación ofrecen información que no puede ser diferente e incluso mejor que la que podría captarse con este globo", ha puntualizado.

Al respecto, del Castillo ha recordado que en los años 60 se produjo un hecho similar cuando EEUU lanzó un programa con dos globos de tamaño parecido al de "dos autobuses que tenían superficie reflectante, y sorprendentemente una de las razones para llevar a cabo esa operación era la de crear un precedente de sobrevolar otros países sin autorización".

¿Para qué querría China globos espía sobre EEUU?

A su juicio, si en este caso el objeto del gigante asiático fuese el de sobrevolar EEUU sin autorización y "sin tránsito inocente" sería "una causa razonable". Entonces, estaríamos más ante un gesto que ante algo que en la práctica pueda cambiar realmente el nivel de información que China tiene sobre el país.

Aunque el Pentágono ha activado todas las alarmas, de momento ha optado por no derribarlo. "No hay peligro para la aviación comercial, tampoco para las personas en el suelo, y no hay peligro por la vigilancia de puntos sensibles porque además el propio Pentágono ya ha adoptado las medidas para que cualquier posible información sensible que se pueda captar haya sido camuflada", ha añadido el experto.