Gérard Depardieu dice estar enfermo y pide que se retrase su juicio por agresiones sexuales

El tribunal puede aceptar la petición de Depardieu o no y en ese caso mantener el juicio de hoy en ausencia del acusado. En concreto con el juicio que debería empezar hoy, son dos las mujeres que le acusan de haberlas acosado durante el rodaje de una película que se estrenó en 2022. Aseguran que Depardieu les lanzaba comentarios sexuales y realizaba tocamientos durante las pausas del rodaje. Los nombres de las dos mujeres que le acusan no se han hecho públicos. Una de las demandantes, una decoradora que ahora tiene 55 años, denunció en febrero haber sufrido agresiones sexuales, acoso sexual e insultos sexistas durante el rodaje de 'Les Volet Verts' ('Las persianas verdes'), del director Jean Becker, en una casa particular de París. Assous, el abogado del actor, aseguró que la defensa de Depardieu ofrecerá «testigos y pruebas que demostrarán que simplemente ha sido objeto de falsas acusaciones» y acusó a la demandante de intentar «hacer dinero», por reclamar una indemnización de 30.000 euros.

"pueden tener orgasmos sin tocarlas"

La denunciante declaró al sitio web de investigación francés Mediapart que el actor llegó a jactarse de que podía «hacer que las mujeres tuvieran un orgasmo sin tocarlas». Alegó que una hora más tarde fue «brutalmente agarrada» por Depardieu cuando salía del plató. El actor la inmovilizó «cerrando las piernas» a su alrededor antes de manosearle la cintura y el vientre, continuando hasta los pechos. La segunda demandante en este caso, una ayudante de dirección en la misma película, también alega violencia sexual.

Una veintena de denuncias en los últimos años

Una veintena de mujeres han denunciado en los últimos años, sea en público o ante la Justicia, al actor. Algunas denuncias se remontan a varias décadas y varias demandas han sido desestimadas por prescripción de los posibles hechos. La Fiscalía de París solicitó en agosto que Depardieu sea juzgado por cargos de violación contra la actriz Charlotte Arnauld en 2018, aunque el juez de instrucción aún no se ha pronunciado. La Justicia estudia otras seis demandas. También hay una investigación en curso en París después de que una antigua ayudante de producción acusara a Depardieu de una agresión sexual en 2014.

También hay denuncia de una periodista española

Y la actriz Helene Darras presentó una denuncia por agresión sexual que prescribió. También a escritora y periodista española Ruth Baza ha acusado a Depardieu de haberla violado en 1995. «Nunca, pero nunca, he abusado de una mujer», escribió Depardieu en una carta abierta publicada en el diario 'Le Figaro' en octubre del año pasado. Semanas después, el presidente Emmanuel Macron escandalizó a las feministas al denunciar una «cacería humana» contra Depardieu, a quien calificó de «actor imponente» que «enorgullece a Francia». Las declaraciones de Macron se produjeron después de que un programa de televisión de investigación difundiera una grabación en la que Depardieu hacía repetidos comentarios misóginos e insultantes sobre las mujeres. Depardieu es la mayor estrella acusada en el movimiento #MeToo del cine francés. Los directores Jacques Doillon y Benoit Jacquot son otras de las grandes figuras acusadas de violencia sexual.

