Gerard Depardieu, interrogado bajo arresto por las acusaciones de agresión sexual en dos rodajes

Gérard Depardieu había sido convocado este lunes en una comisaría de París para ser interrogado bajo arresto por las acusaciones de dos mujeres que afirman haber sufrido agresiones sexuales por parte del actor francés en dos rodajes diferentes, uno de ellos en 2014 y el otro en 2021.

Esta información era revelada por el canal 'BRFMTV', donde se precisaba que las dos mujeres comunicaban haber sufrido tocamientos, hechos que Depardieu niega.

El de 'Le magicien et les Siamois' fue el primero de los rodajes, del director Jean-Pierre Mocky, mientras que el segundo fue el de 'Les Volets verts", de Jean Becker. En el último caso, la mujer que denuncia es una decoradora cinematográfica de 53 años que en su testimonio cuenta que un día el actor la bloqueó con las piernas cuando estaba sentado en un pasillo, la empezó a manosear y le hizo un comentario de contenido sexual. Este es el tercer procedimiento que la Justicia francesa mantiene abierto contra Depardieu, de 75 años, por agresiones sexuales.

En cuanto a los otros dos casos, son una imputación por agresión sexual y violación de la actriz Charlotte Arnould, que se admitió en 2020; y por otro lado, la investigación por la denuncia de agresión sexual de 2014 interpuesta por una antigua asistente, quien en aquel momento tenía 24 años.

El actor también ha sido acusado de manera pública por una quincena de mujeres por sus comportamientos sexuales inapropiados. Dos de las últimas mujeres que lo hicieron fueron la actriz francesa Hélène Darras por unos hechos de 2008, y la periodista y escritora española Ruth Baza por supuesta violación en 1995.

"Me besó en los labios profundamente y después en la cara con frenesí. De repente, noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna, no podía moverme", explicó la periodista.

Lo que ocurrió en 2021

Según el medio citado, en el caso que se dio en 2021, tuvo que intervenir una tercera persona para que Depardieu dejara a la victima.

"En su momento ella no presentó denuncia porque no quería manchar el trabajo de sus compañeros y el estreno de la película, y la consideración del equipo de filmación le permitió pensar que iba a estar bien. El trauma continuó y resurgió en particular con la carta de Gérard Depardieu del pasado mes de octubre afirmando que nunca había atacado a nadie", precisaba la abogada de la víctima, Carine Durrieu, a 'BFMTV'.

A raíz de los hechos, la mujer ya no puede trabajar, puesto que sufre ataques de ansiedad y estrés postraumático. Fue hace unos días cuando su abogado mandó la denuncia a la Fiscalía de París por agresión sexual, insulto sexista y acoso. Es ahora la Fiscalía quien debe decidir sobre el curso legal de esta denuncia.

