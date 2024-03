La boda de Abby Hensel, una gemela siamesa bicéfala: "Lo tienen todo a su favor, excepto que están juntas"

Abby Hensel, originaria de Minnesota, saltó a la fama junto a su hermana gemela siamesa bicéfala Brittany tras su aparición en el show de Oprah Winfrey en 1996. Ahora, las hermanas han vuelto a acaparar el foco mediático tras conocerse la boda de Abby con un enfermero y veterano estadounidense.

El enlace, que tuvo lugar en 2021, no se hizo público debido a que desde hace 10 años han intentado silenciar las especulaciones acerca de su vida privada. Es por esto que la boda entre Abby, profesora de matemáticas de 34 años, y Josh Bowling, de 33 años y padre de una hija, estuvo marcada por la discreción. Es más, las fotos del enlace en las que se muestran a las siamesas sonrientes y vestidas de blanco han sido reveladas este año a los medios de comunicación y a las redes sociales.

La cuestión del matrimonio fue tratada en diversas ocasiones en el programa que acompañaba a las hermanas durante su adolescencia "Jointed for Life". En una ocasión, una de las hermanas preguntó a su padre si podría casarse algún día, a lo que este respondió que eran chicas guapas e ingeniosas por lo que no entendería por qué no podrían encontrar un marido. "Lo tienen todo a su favor, excepto que están juntas", explicó Mike en una entrevista de 2001 a Time.

En lo concerniente a los niños, Brittany ya expresó su deseo de ser madre en un episodio rodado en 2003. "Aún no hemos pensado cómo vamos a ser madres. Pero sólo tenemos 16 años, no necesitamos pensar en eso ahora", expresó.

Siamesas bicéfalas

Las hermanas tienen un solo cuerpo y comparten el torrente sanguíneoy todos los órganos ubicados por debajo de la cintura, incluidos los intestinos, la vejiga y los órganos reproductivos. Sin embargo, ambas sienten hambre, sueño o ganas de orinar por separado, teniendo también sistemas nerviosos diferentes.

Los padres de las gemelas decidieron no someterlas a una cirugía de separación cuando nacieron debido al alto riesgo que esta conllevaba. Es más, los médicos al cargo del caso explicaron que las posibilidades de que ambas sobrevivieran a la intervención eran muy bajas.

Siguiendo informaciones proporcionadas por la BBC, Brittany controla el lado izquierdo de su cuerpo, mientras que Abby controla el derecho. A pesar de las dificultades que esto puede conllevar, las hermanas han mostrado un gran despeño a la hora de tocar el piano y hacer deporte. Esto se debe a que sus miembros se mueven instintivamente como si estuvieran coordinados por una sola persona, incluso cuando conducen o cuando escriben correos electrónicos en el ordenador.

Las gemelas, que enseñan en el instituto de New Brighton, cuentan con sus propios certificados de nacimiento y pasaportes. Sin embargo, cobran un solo sueldo por su trabajo. "Obviamente, enseguida entendemos que vamos a cobrar un solo sueldo porque estamos haciendo el trabajo de una sola persona", explicó Abby.

Una infancia complicada

Las hermanas han explicado en diversas ocasiones lo complicado que era gestionar toda esta situación cuando eran pequeñas. Ambas desarrollaron gustos, pasatiempos y personalidades muy dispares, haciendo que tomar decisiones cotidianas fuera algo realmente enrevesado.

Un ejemplo sería la hora del desayuno. Mientras que a Abby le encantaba desayunar zumo de naranja, Brittany solo tomaba leche. Es por esto que a la hora de tomar decisiones se han visto obligadas a hacer concesiones. "Nos turnamos. Queremos que cada una de nosotras sea feliz y encontrar un término medio", explicó Abby.

