El forense José Cabrera, sobre la pena de muerte por gas nitrógeno: "No existe la menor tortura"

El estado de Alabama, en Estados Unidos, ha ejecutado por primera vez en su historia a un preso con gas nitrógeno.

La ejecución ha tenido lugar en el Centro Correccional William Holman en Atmore, sobre las 20.25 horas, después de que el preso, Kenneth Smith, ya hubiera sobrevivido en noviembre de 2022 a una inyección letal fallida.

El estado de Alabama defiende el método como el "más indoloro que jamás se ha conocido". Otros expertos aseguran que causa "dolor extremo e incluso lo califican como tortura".

José Cabrera, médico forense, ha explicado que con el nitrógeno las autoridades lo que hacen es "asfixiar" a las personas. "Las personas se duermen, entra en coma y se muere. No existe la menor tortura. Es simplemente dormirse", señala este médico.

El doctor no entiende el revuelo que se ha formado y señala que no "es totalmente estable" y "no reacciona con ningún tejido".

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó minutos antes de la ejecución el último recurso que la defensa del preso había presentado este mismo jueves por 6 votos a 3, dando así luz verde al inicio del procedimiento.

Mató a una mujer

Smith estaba en el corredor de la muerte por haber asesinado en 1988 a una mujer, Elizabeth Sennett, por encargo de su marido, Charles Sennett, que pretendía cobrar una indemnización. Smith y un cómplice, John Forrest Parker, recibieron 1.000 dólares cada uno.

Sennett se suicidó una semana después del asesinato, cuando se dio cuenta de que las autoridades le consideraban sospechoso, mientras que Parker también fue condenado a muerte y fue ejecutado en 2010 con una inyección letal.

Pena de muerte en Alabama

Alabama es uno de los tres estados de Estados Unidos que permite la hipoxia de nitrógeno como alternativa a la inyección letal y otros métodos tradicionales de pena capital. Oklhahoma y Mississippi son los otros estados que han autorizado este tipo de pena capital, aunque hasta ahora ninguno de ellos había sido utilizado.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos aseguró la pasada semana en un comunicado que hay "serias" dudas sobre si esta ejecución, en dichas circunstancias, podría incurrir en "tortura u otros castigos crueles, inhumanos y degradantes".