Alabama ejecuta a Kenneth Smith con la asfixia con nitrógeno: "Me voy con amor, paz y luz"

El estado de Alabama ha realizado la primera ejecución de la historia por asfixia con nitrógeno. La víctima ha sido Kenneth Smith, de 58 años, condenado a muerte en 1989 por asesinar a una mujer, que ya se enfrentó a otra ejecución en 2022 con la inyección letal, pero no se realizó al no poder colocarle la vía intravenosa. La presión internacional y de asociaciones en contra de la pena de muerte no ha frenado un método jamás probado en humanos hasta ahora.

"A las 19:53 ha comenzado la ejecución del estado de Alabama Kenneth Smith por el método de asfixia con nitrógeno", ha manifestado John Hamm, director del Departamento Correccional de Alabama. "Se ha declarado su muerte a las 20:25", ha añadido. Media hora ha durado el proceso desde que se han abierto las cortinas de la sala. Ha tenido lugar en el correccional de Holman, en la ciudad de Atmore y las autoridades han sentenciado: "Ha salido todo según lo previsto".

"Me voy con amor, paz y luz"

La ejecución se ha desarrollado sobre una camilla en la que se la ha colocado la mascarilla por lo que ha respirado el nitrógeno que ha acabado con su vida durante quince minutos. Según los testigos presenciales, Smith se ha estado retorciendo durante un par de minutos y tuvo una respiración agitada durante varios minutos.

Junto a Smith ha estado en todo momento su asesor espiritual, el reverendo Jeff Hood. Su mujer, dos hijos, su abogado y un amigo han vivido la escena a través de la cristalera.

“Esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Gracias por apoyarme. Os amo a todos", ha manifestado desde la camilla antes de ser ejecutado. Sus últimas palabras han sido: “Me voy con amor, paz y luz”. A continuación ha sonreído a su familia, asintiendo con la cabeza.

"Smith tomó malas decisiones y hoy lo ha pagado"

La primera intervención tras confirmarse la muerte de Kenneth Smith ha sido la del director del Departamento Correccional de Alabama y a continuación le ha otorgado la palabra a la familia de Elizabeth Sennett, la mujer que asesinó el ejecutado en 1988. Su hijo Mike se ha puesto delante de los micrófonos.

"Kenneth Smith tomó malas decisiones hace 35 años y lo ha pagado esta noche", ha reconocido. Sobre cómo se encontraban tras certificar la muerte del asesino de su madre, ha respondido: "Es un día amargo. No vamos a dar saltos de alegría y a pasarnoslo bien, pero estamos contentos porque esto por fin ha acabado". Y ha sentenciado: "Elizabeth Dorlene Sennett ha obtenido justicia".

El Supremo rechaza la apelación de última hora

La defensa de Smith ha peleado hasta el último minuto para frenar la ejecución. Horas antes ha enviado un último recurso al Tribunal Supremo de Estados Unidos pidiendo anular la ejecución

Tres magistrados han votado por detener la ejecución, por los seis que han decidido seguir adelante con el procedimiento La magistrada progresista Sonia Sotomayor ha argumentado que "al no haber podido matar a Smith en su primer intento, Alabama lo ha elegido como su 'conejillo de indias' para probar un método de ejecución nunca antes usado". Desde que el Tribunal Supremo reintrodujo la pena de muerte en 1976, han sido ejecutados en Estados Unidos 1.583 presos, 73 de ellos en Alabama.