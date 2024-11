Finge su muerte para abandonar a su mujer e hijos y la Policía le pide que vuelva por Navidad

La desaparición de Ryan Borgwardt se investigó inicialmente como un posible ahogamiento. Pero pistas posteriores, incluido el hecho de que había obtenido un nuevo pasaporte tres meses antes de su desaparición, llevaron a los investigadores a especular con que había fingido su muerte para encontrarse con una mujer con la que se había estado comunicando en Uzbekistán, ex república soviética en Asia central.

Ha sido a través de una mujer de habla rusa como han dado con él. Él ha enviado un vídeo diciendo que está bien. La policía afirma que está intentando que vuelva con su familia, que sería un buen regalo de Navidad.

El sheriff del condado de Green Lake mostró en rueda de prensa el vídeo que Borgwardt les envió. Sus investigadores no saben exactamente dónde se encuentra, dijo el sheriff Podoll, pero parece claro que está en algún lugar de Europa del Este.

"Estoy a salvo y seguro, no hay problema", dijo Borgwardt. Ha proporcionado a las autoridades detalles sobre cómo fingió su muerte y huyó, dijo Podoll. "La buena noticia es que sabemos que está vivo y bien", dijo Podoll. "La mala noticia es que no sabemos exactamente dónde está Ryan y aún no ha decidido regresar a casa", añade. El sheriff dijo que las autoridades "siguen intentando convencerlo" para que regrese a casa. "Se acerca la Navidad", dijo el sheriff . "¿Y qué mejor regalo podrían recibir sus tres hijos que estar allí para pasar la Navidad?". Pero el regreso de Podoll, dijo el sheriff, será en todo caso "por su propia voluntad".

Buscaron su cuerpo durante 50 días

El sheriff se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó qué sabía sobre la mujer que acompaña al fugitivo, pero dijo que la policía contactó a Borgwardt "a través de una mujer que hablaba ruso". Antes de que la oficina del sheriff hablara con Borgwardt la semana pasada, no se había sabido nada de él en tres meses.

En la noche del 11 de agosto, Borgwardt le envió un mensaje de texto a su esposa en Watertown poco antes de las 23:00 horas, diciendo que se dirigía a la orilla después de hacer kayak. Los agentes localizaron su vehículo y remolque cerca del lago.

También encontraron su kayak volcado con un chaleco salvavidas atado a él en una zona donde las aguas del lago tienen más de 60 metros de profundidad. Un pescador descubrió más tarde la caña de pescar de Borgwardt. Los investigadores inicialmente dedujeron que el kayak de Borgwardt volcó y que él no tenía chaleco salvavidas.

La búsqueda de su cuerpo se prolongó durante más de 50 días, y los buzos exploraron el lago en varias ocasiones. A principios de octubre, el departamento del sheriff se enteró de que las autoridades policiales canadienses habían buscado el nombre de Borgwardt en sus bases de datos el día después de que se denunciara su desaparición. Una investigación posterior reveló que había denunciado la pérdida o el robo de su pasaporte y que había obtenido uno nuevo en mayo.

La oficina del sheriff dijo que el análisis de un ordenador portátil reveló un rastro digital que mostraba que Borgwardt planeaba dirigirse a Europa . Los investigadores encontraron fotografías de pasaportes, consultas sobre transferencias de dinero a bancos extranjeros y comunicación con una mujer de Uzbekistán.

Las autoridades probaron todos los números de teléfono y direcciones de correo electrónico que había en el portátil "de manera relámpago", dijo Podoll. Finalmente, lograron contactar con una mujer que hablaba ruso y que los puso en contacto con Borgwardt. No está claro si se trata de la mujer que se encuentra en Uzbekistán.

