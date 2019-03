Las FARC declaran un alto al fuego unilateral en Colombia por tiempo indefinido

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han anunciado un alto el fuego unilateral que estará en vigor "por tiempo indefinido" y que, a medida que avancen las conversaciones de paz de La Habana, "debe transformase en armisticio".

El alto el fuego entrará en vigor "a las 00:01 horas del 20 de diciembre de 2014, ha anunciado el Secretariado Mayor de la guerrilla, en un comunicado en el que ha reclamado la supervisión de organizaciones como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) y el Frente Amplio por la Paz.

"Este cese de fuegos unilateral, que deseamos se prolongue en el tiempo, se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública", han advertido las FARC, que han criticado el "regocijo" con el que el presidente, Juan Manuel Santos, ha recibido las últimas bajas en las filas insurgentes.

En este sentido, las FARC han indicado que "la guerra no puede ser motivo de gozo sino de pena, así se den resultados que puedan beneficiar episódica y transitoriamente a alguna de las partes". "No más circo, no más exhibicionismo de fuerza incontrolada, no más cobro de facturas con el sacrificio de vidas ajenas", han proclamado, antes de llamar a superar "los episodios inútiles de sangre" del pasado.

Antes del anuncio de este miércoles, la guerrilla ya había declarado varias treguas unilaterales desde que arrancaron, hace dos años, las conversaciones de paz con el Gobierno. En el horizonte está poner fin a un conflicto que ha causado más de 200.000 muertes en el último medio siglo y ha dejado millones de desplazados.

Las FARC han apuntado en su nota que las dos partes intentan "buscar salidas a temas y problemas difíciles" a los que se suman "la desigualdad y la pobreza generalizada" y "la incompetencia estatal". En este sentido, ha admitido que "el reto que tienen por delante" los negociadores es de una inmensidad sin precedentes.

En el actual escenario, "los meses por venir son fundamentales" y estarán basados en el "escenario del ahora o nunca". "Es el escenario añorado por todos, por el cual hemos luchado y padecido tanto: es el escenario de la paz, de la reconciliación, de la hermandad con justicia social", ha apostillado la guerrilla.