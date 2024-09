Exteriores hace gestiones en Caracas por los españoles detenidos

El gabinete del Ministros de Exteriores, José Manuel Albares, está en "permanente contacto" con las familias de los españoles detenidos en Venezuela. Una crisis diplomática en la que también está interviniendo el Consulado español en Caracas y la Dirección General de Asuntos Consulares.

El Ministerio de Exteriores español ya desmintió ayer que España estuviese implicada en una operación de desestabilización policía, como había acusado el Gobierno venezolano. Desde Exteriores se rechaza "rotundamente cualquier insinuación" en este sentido. Los dos detenidos, acusados de terrorismo, han sido identificados con los nombres de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, españoles.

Venezuela habría acusado a España de "suministrar mercenarios para realizar actos terroristas en su país". Es la acusación que realizó el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello. Según sus palabras, esta operación estaría dirigida por Estados Unidos y entre sus objetivos estaría asesinar a Maduro. Según Cabello, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español "iba a colocar", en esta presunta operación, a mercenarios que iban a asaltar el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en la periferia de Caracas.

"Acusaciones falsas"

El dirigente antichavista, Juan Pablo Guanipa, calificó de "experto en acusaciones falsas" al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello. En un vídeo publicado en X, Guanipa dijo que "Diosdado es experto en acusaciones falsas e inventos mal hilados", a la vez que desmintió su supuesta vinculación con esa supuesta operación.

"Yo no tengo que decirles a ustedes que eso es falso, porque ustedes lo saben", expresó el ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), quien dice estar oculto debido a la "persecución" que denuncia contra dirigentes y activistas de la oposición mayoritaria.

El ministro venezolano ya había informado de la incautación de más de 400 armas "transportadas desde Estados Unidos" que iban ser utilizadas para esa operación que está "siendo desmantelada". Además de los ciudadanos españoles, también fueron detenidos tres estadounidenses y un checo. El Ejecutivo venezolano también dijo que esta operación la dirige Estados Unidos, cuyo Gobierno respondió este sábado que es "categóricamente falsa" cualquier afirmación de su participación en un complot para derrocar a Maduro.

