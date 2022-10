El exdirector de la CIA revela la respuesta de Estados Unidos si Rusia usa armas nucleares en Ucrania

El conflicto entre Rusia y Ucrania está pasando por uno de los momentos de mayor tensión. Con la movilización, por parte de Vladimir Putin, del temible submarino 'K-329 Belgorod', crece el miedo ante una posible escalada del conflicto a nivel nuclear, un escenario que se pretende evitar a toda costa. En este sentido, el exdirector de la CIA, David Petraeus, ha advertido al presidente ruso de cuál sería la respuesta de Estados Unidos en caso de que active el botón nuclear.

La contundente respuesta de Estados Unidos

Según Petraeus, en caso de que Rusia haga uso del armamento nuclear, Estados Unidos actuarían en consecuencia, acabando con todo el ejército de Moscú en Ucrania. "Eliminaríamos todas las tropas rusas que podamos identificar en el campo de batalla, no sólo en Ucrania, sino que también en Crimea y en el Mar Negro, destruyendo hasta el último barco", ha asegurado el exdirector de la CIA.

Petraeus, exgeneral del Ejército de cuatro estrellas, ha dicho estas palabras en una entrevista a ABC News. Allí, ha aclarado que, en caso de que Putin utilice armas nucleares en Ucrania, no supondría una activación del artículo 5 de la OTAN, al no ser un ataque directo a uno de sus integrantes. No obstante, ha afirmado que, aun así, habría una contestación por parte del país norteamericano y la Alianza Atlántica.

Asimismo, ha añadido que la radiación nuclear afecte a zonas de la OTAN, sí que serviría de pretexto para activar ese artículo número 5 de la Alianza. "Responderíamos liderando un esfuerzo colectivo de la OTAN que eliminaría todas las fuerzas convencionales rusas" ha dicho. Sin embargo, Petraeus no ha hablado con Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Asegura que Rusia "no puede hacer nada para ganar"

Por otro lado, ha sido preguntado por las probabilidades de que Rusia acabe ganando la guerra. "No hay nada que Putin pueda hacer en este momento", ha contestado contundentemente. De hecho, ha apuntado que la situación adversa que sufre en el campo de batalla es "irreversible", asegurando que el Kremlin está "desesperado" y que las armas nucleares no cambiarán nada, pero que hay que "tomarse la amenaza en serio".

Por el contrario, ha reconocido el gran esfuerzo que están llevando a cabo las tropas ucranianas y ha afirmado que Ucrania "se ha movilizado mucho mejor que Rusia", con un ejército más "entrenado y organizado".