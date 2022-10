El testimonio de un ucraniano torturado por los rusos: "Me pateaban, me quemaban con cigarrillos"

Ucrania cumple 222 días en guerra mientras continúa la batalla en el este del país, cada vez con una mayor intensidad. Este fin de semana, Ucrania ha recuperado la estratégica ciudad de Limán, un enclave trascendental en Lugansk, y que ha provocado la retirada de las tropas rusas de la ciudad. Mientras, el Ejército de Zelenski sigue organizándose para continuar con su contraofensiva relámpago y conseguir llegar a nuevos territorios que actualmente ocupan los rusos.

En esta liberación, el Ejército de Ucrania ha desvelado los terribles hallazgos con los que se ha topado nada más entrar en las ciudades que estaban ocupadas por los rusos. Algunos de esos hallazgos son las conocidas como 'cámaras de tortura' que ha empleado el Ejército de Vladímir Putin para someter a su dictado a los ucranianos capturados. Ellos mismos narran las torturas que han vivido, y que les ha supuesto todo un infierno a nivel personal.

Nikola es uno de esos ucranianos que ha padecido las horribles torturas del Ejército ruso. Regresa al lugar donde tuvo que aguantar situaciones insostenibles, relatando lo que sufrió a manos de los soldados rusos: "Me pateaban, me quemaban con cigarrillos. Me hacían bailar y, si no quería, me disparaban a los pies". Su testimonio ha sido el fiel reflejo de lo que han padecido, y aún padecen, muchos ciudadanos en las zonas de Ucrania que están ocupadas por Rusia.

Peligro nuclear en el Báltico

La liberación de estas ciudades coindice con el despliegue del K-329 Belgorod, un submarino ruso que lleva a bordo la temible 'Arma del Apocalipsis'. La OTAN permanece atenta a los movimientos de este transporte e intenta averiguar cuáles serán sus próximos pasos a seguir, mientras el líder de la Alianza, Jens Stoltenberg, ya ha advertido a Vladímir Putin de que habrá "una respuesta firme y unida" si actúa de forma irresponsable con las armas nucleares.

Rusia es el país que mayor armamento nuclear que tiene en todo el mundo, con casi 6.000 ojivas nucleares. El temor a que Putin pueda utilizarlas si ve peligrar sus pretensiones en Ucrania pone en alerta roja, no solo a Ucrania, sino a Europa entera. Estados Unidos vigila de cerca los movimientos rusos y ya ha activado su red de satélites para hacer el seguimiento pertinente al submarino nuclear que ya está circulando por el mar Báltico.