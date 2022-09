La exactriz porno Lana Rhoades asegura que es asexual y critica el cine para adultos: "Todo es falso y debería ser ilegal"

La conocida exactriz porno ha dejado claro en una entrevista que se considera asexual y ha aprovechado para criticar el cine para adultos del que formó parte tan solo durante un año de su vida.

"Ni siquiera me gusta tener sexo, honestamente soy bastante asexual. Nunca me enrollo con la gente, no encuentro a la gente atractiva y siempre he sido así", explicó Rhoades.

Lana Rhoades tiene 26 años y ahora es influencer, en Instagram cuenta con 16,5 millones de seguidores y en la entrevista ha confesado, además de su bisexualidad, que el cine para adultos no debería existir: "No creo que sea bueno para nadie, deberían hacerlo ilegal", explicó.

En la conversación que mantuvo con 'The skinny confidential', Rhoades dejó claro que en ningún momento quiso destacar en la industria del porno y que siempre le ha sorprendido el hecho de que la coloquen entre las mejores de los últimos años.

"Soy la número 1 y eso que ni tuve la intención de serlo"

"Creo que sigo siendo la número uno en todos los sitios. Es una locura tomar una decisión cuando tienes 19 años y convertirte en la mayor estrella del mundo cuando no tenías intención de hacerlo. Además, solo había tenido intimidad con una persona en ese momento, así que era muy inexperta sexualmente", asegura.

En otra entrevista que concedió hace unos meses aseguró que pertenecer a la industria del porno te deja marcada para siempre: "Es una sentencia de vida. No puedo esconderme de ello. Allá donde vaya, todo el mundo me ha visto en alguna película y tengo que sobrellevarlo. Tengo claro que no volvería ni por todo el dinero del mundo", comentó.

En esa conversación también se refirió a varios momentos en los que realmente sufrió haciendo una escena: "Ya sea porque me enviaron a un plató con alguien que era demasiado mayor o porque me presionaron para hacer algo que me daba miedo porque era demasiado extremo, eso puede ser definitivamente muy traumático".