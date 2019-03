¿Cómo ha intensificado Europa el nivel de alerta antiterrorista tras los ataques de París?

Los atentados perpetrados por Daesh el pasado viernes 13 de noviembre en París han desatado la alarma en Europa ante la alerta de posibles ataques terroristas en algunos de sus países.

Se han tomado medidas excepcionales y se ha movilizado a las fuerzas de seguridad con el fin de frenar cualquier atisbo de ataque.

Aunque el nivel de alerta antiterrorista no se rige por una escala común en Europa, sí se puede agrupar los países según el riesgo que han decretado los Gobiernos, que va desde amenaza inminente hasta nivel por debajo del máximo.

Países cuyo nivel de alerta corresponde con una amenaza de atentado inminente

Francia: El mayor atentado terrorista de la historia en suelo francés ha llevado al Gobierno a aplicar medidas de seguridad excepcionales y a decretar el estado de emergencia. Su duración inicial de 12 días se amplió a tres meses. Se han movilizado 115.000 policías, gendarmes y militares, las fuerzas del orden pueden realizar redadas y registros sin orden judicial y a cualquier hora de la noche y se puede colocar en régimen de residencia vigilada a personas cuyo comportamiento, compañías o declaraciones se presenten como una amenaza para la seguridad u orden público.

Algunos de esos individuos podrían ser obligados a llevar un brazalete electrónico, según una reforma que valida también el eventual bloqueo de páginas web y redes sociales que hagan apología del terrorismo. Las manifestaciones han sido prohibidas hasta el próximo 30 de noviembre, fecha en la que comienza la cumbre del clima.

Bélgica: El gobierno belga ha elevado hasta su nivel máximo la alerta antiterrorista por riesgo de atentados "inminentes", tras los ocurridos en París. El primer ministro belga, Charles Michel, ha explicado que este nuevo nivel de alerta responde a informaciones que advierten del riesgo de un atentado por parte de "distintas personas, con armas y explosivos, quizá en diferentes lugares". Existen datos que alertan "de un atentado similar al de París", que podría dirigirse contra medios de transporte públicos o calles y centros comerciales, así como grandes acontecimientos que reúnan a un importante número de personas.

El gobierno belga ha propuesto que los yihadistas retornados vayan "directamente a la cárcel" y ampliar la detención preventiva de 24 a 72 horas. Igualmente promueve la posibilidad de efectuar registros las 24 horas en caso de infracciones terroristas, dado que la ley actual no los permite entre las 21:00 y las 05:00 horas. También pide activar el registro de datos de pasajeros aéreos (PNR, en sus siglas en inglés), sin esperar a que la Unión Europea (UE) lo apruebe.

Países que consideran que hay altas posibilidades de sufrir un ataque

Reino Unido: El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, descarta una revisión del estado de alerta antiterrorista tras los ataques del viernes en París, por lo que se mantiene el segundo nivel más alto, según el cual es "muy probable" que se cometan atentados. Reino Unido reforzará la presencia policial en puertos y eventos y se incorporarán 1.900 espías adicionales para mantener la seguridad.

Suecia: Los servicios de inteligencia de Suecia (Säpo) han elevado el nivel de alerta terrorista al segundo nivel más alto y han aludido a que han recibido "información concreta", aunque sin especificar más detalles. El nivel de alerta pasa de tres a cuatro, que equivale a "amenaza elevada", en una escala donde el cinco es el máximo.

La decisión se basa en un análisis del Centro Nacional para la evaluación terrorista, señaló en un comunicado el Säpo. La unidad de la Fiscalía para cuestiones de seguridad ha abierto una investigación preliminar sobre preparativos para cometer un acto terrorista, informó el Säpo, que ha remitido a una comparecencia pública posterior para facilitar más detalles.

Holanda: El nivel de amenaza se mantiene en "sustancial", lo que significa que hay una posibilidad real de un ataque en el país. El rango del nivel de alerta en los Países Bajos va desde "mínimas" hasta "críticos", siendo "sustancial" el tercer nivel de los cuatro posibles que existen. Por ello se aumenta la seguridad y se implementa la política antiterrorista.

Países cuyo nivel de alerta no alcanza el máximo

Alemania: El ministro de Interior alemán, Thomas de Maizière, considera que no hay motivo para elevar el nivel de alerta por amenaza terrorista en el país a raíz de la situación en Bélgica. Sin embargo recuerda que el riesgo es serio. "No tenemos conocimientos que hagan necesaria una nueva valoración de la situación", asegura Thomas de Maizière. Alemania ha reforzado en los últimos días la seguridad en las fronteras y en acontecimientos multitudinarios como en los partidos de la Bundesliga.

Italia: Se ha aumentado la alerta antiterrorista y ha reforzado las medidas de seguridad en el país y en el Vaticano ante la inminente celebración del Jubileo, que comienza el próximo 8 de diciembre. Entre las medidas adoptadas, el Gobierno ha ampliado de la zona de exclusión aérea a prácticamente todo el cielo de Roma durante el Año Santo, hasta el 20 de noviembre de 2016.

Además, se ha incrementado el número de policías en las calles, en las entradas de metro y en los puntos sensibles a sufrir ataques terroristas como el Coliseo o Plaza Navona, y se han intensificado los controles de detección de metales en las entradas a la plaza de San Pedro, en el Vaticano, y no solo a la basílica como se hacía anteriormente. La Policía italiana también ha reforzado la vigilancia en el norte del país, especialmente en la frontera con Francia.

España: El Ministerio del Interior ha explicado que tras valorar los últimos datos sobre la amenaza terrorista y analizar la información de los distintos servicios de inteligencia, se mantiene el nivel 4 de alerta, que lleva vigente desde el pasado mes de junio. Sin embargo se reforzarán los controles y la presencia policial en áreas y ámbitos donde se concentre una gran masa de personas.

Dinamarca: La Policía Nacional danesa ha elevado el nivel de alerta interna de forma "significativa" con motivo de los atentados de París. La medida obedece a "la actual situación no aclarada en varios países europeos" y sólo tendrá efectos internos, por lo que la población no observará cambios, según consta en un comunicado. "Los servicios de inteligencia (PET, por sus siglas en danés) no han modificado su estimación sobre la amenaza terrorista en Dinamarca, que se siguen considerando seria", señaló la Policía.