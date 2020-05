Un estudio revela que cuatro de cada diez personas pueden ser inmunes al coronavirus sin haberse contagiado

Científicos de todo el mundo compiten por desarrollar una vacuna contra el coronavirus y los epidemiólogos están tratando de predecir cómo se desarrollará la pandemia hasta que dicha vacuna esté disponible.

Sin embargo, ambos esfuerzos están rodeados de una incertidumbre no resuelta sobre si el sistema inmunitario puede generar una respuesta sustancial y duradera al coronavirus, y si la exposición a los virus circulantes como los resfriados comunes proporcionan algún tipo de inmunidad protectora.

Una colaboración entre los laboratorios de Alessandro Sette, Dr. Biol. Sci. y Shane Crotty, Ph.D., en el Instituto de Inmunología de La Jolla está comenzando a llenar la brecha de conocimiento masivo con buenas noticias para los desarrolladores de vacunas y está proporcionando los primeros datos de inmunología celular para ayudar a guiar las recomendaciones de distanciamiento social, según publica Science Daily.

El informe 'Targets of T cell responses to SARS-CoV-2 coronavirus in humans with COVID-19 disease and unexposed individuals' revela que un 38% de las personas analizadas tenían inmunidad celular pese a no haber contraído el coronavirus.

El estudio ha analizado la respuesta de las células T en muestras de sangre que se habían recolectado entre 2015 y 2018, antes de que el coronavirus comenzara a circular. Muchos de estos individuos tenían una reactividad significativa de células T contra el covid, aunque nunca habían estado expuestos al mismo. Pero casi todos han estado afectados por al menos tres de los cuatro coronavirus del resfriado común, lo que podría explicar la reactividad cruzada observada.

Sin embargo, aún no está claro si la reactividad cruzada observada proporciona al menos algún nivel de inmunidad preexistente al SARS-CoV-2 y, por lo tanto, podría explicar por qué algunas personas o ubicaciones geográficas se ven más afectadas por el coronavirus.

"Dada la gravedad de la actual pandemia de COVID-19, cualquier grado de inmunidad al coronavirus de reacción cruzada podría tener un impacto muy sustancial en el curso general de la pandemia y es un detalle clave a tener en cuenta para los epidemiólogos a medida que intentan determinar cuán severamente afectará COVID-19 a las comunidades en los próximos meses ", dice Crotty, profesor del Centro de Investigación de Vacunas y Enfermedades Infecciosas.