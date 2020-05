¿Por qué hay personas que nunca contraerán el coronavirus?

Existen numerosas dudas sobre la inmunidad del coronavirus. Para resolver estas dudas, Antena 3 Noticias ha hablado con el catedrático y profesor de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Castilla-La Mancha, Jorge Laborda.

¿Cuánto dura la inmunidad al coronavirus?

"No hay nada eterno, la inmunidad puede desaparecer. No sabemos cuánto tiempo dura ni qué fuerza tiene esa inmunidad".

¿Hay pacientes que han pasado la enfermedad pero no han desarrollado anticuerpos?

"Tiene que ver con el funcionamiento normal del sistema inmunitario, cuando un virus intenta infectar lo primero con lo que se encuentra son con los líquidos del organismo que van a hacerle frente. Si acaban con esa infección ya no pasa nada porque los linfocitos que hacen los anticuerpos no están en el sitio de infección. Si el virus no llega hasta allí, los linfocitos no se ponen en marcha". "Las personas más mayores son las que más anticuerpos producen".

¿Por qué hay personas que nunca se contagiarán de coronavirus?

"Hay personas a las que el virus les resbala, no les entra en las células. Es posible que haya un porcentaje de personas que no se contagie y eso se uniría a lo que se llama inmunidad de grupo".