Este es el famoso músico en ser el primer pasajero de un coche volador

Ha sido uno de los pioneros de la música electrónica y ahora ha sido un pionero en el cielo. Jean-Michel Jarre, de 75 años, se ha convertido en el "primer pasajero" en surcar los cielos en el AirCar de Klein Vision.

La compañía afirma que ha realizado 130 horas de vuelo y más de 520 despegues. El AirCar, un vehículo de modo dual entre automóvil y avión, tiene alas retráctiles, superficies de cola plegables y un sistema de despliegue de paracaídas. Funciona con combustible y requiere una pista para despegar y aterrizar.

El cofundador de la empresa que lo ha creado, Anton Zajac, dice que las ventas comenzarán en 12 a 14 meses. Los precios partirán desde los 468.000 euros. Klein Vision aún no acepta pedidos anticipados.

El analista de aviación Richard Aboulafia dice que es una "perspectiva tentadora de verdadera libertad de transporte", pero hay algunos inconvenientes a considerar. "Cuando tienes un automóvil volador, estás haciendo una serie de compromisos en el diseño. Llevas consigo una gran cantidad de equipo que solo se necesita para viajar en avión. Pero a la vez necesitas ruedas y neumáticos y cualquier otra cosa que sólo necesites para conducir sobre el terreno".

Varias empresas están desarrollando taxis voladores eléctricos. Los fabricantes de eVTOL pretenden en la próxima década desplegar flotas en ciudades y en rutas más específicas para pasajeros de lujo. Pero necesitan avances tecnológicos para que los taxis voladores no choquen entre sí, incluidos también los millones de drones.

"En este momento, existen barreras importantes por muchas razones. Tienes que presentar un plan de vuelo. Tienes que despegar desde un lugar autorizado. No puedes simplemente navegar por la autopista y luego decir, hay demasiado tráfico, me voy por los cielo". No funciona así y es casi seguro que nunca lo hará", añade Aboulafia.

Hacer 'sonar' los coches eléctricos

El músico Jean-Michel Jarre también tiene previsto crear sonidos para los coches eléctricos. Sabemos que este tipo de vehículos son silenciosos. Demasiado silenciosos en muchas ocasiones. Por eso el músico está colaborando con Renault para que sus modelos eléctricos puedan tener incorporados algunos sonidos creados por él. Por ejemplo al arrancar el vehículo; algo así a una pequeña fanfarria inicial.

También creará un sonido exterior que escucharán los peatones a modo de aviso cuando el vehículo circule a baja velocidad. "Para mí, como músico, partir de un auténtico lienzo en blanco es algo extraordinario. Dar vida al silencio sin contaminarlo es a la vez un reto y un placer", explica Jean-Michel Jarre.

