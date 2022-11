Estados Unidos retoma las conversaciones con Moscú para evitar una escalada militar espontánea

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha retomado las conversaciones con el país invasor, concretamente con sus dos homólogos rusos Nikolai Patrushev y Yuri Ushakov. El asesor es el hombre clave del presidente Joe Biden en asuntos de defensa.

Un diálogo, en el que el objetivo de Sullivan es garantizar que no haya una escalada militar espontánea. Según 'The Washington Post', Estados Unidos también habría pedido al gobierno de Zelenski que abra de nuevo las conversaciones con Rusia. Este "consejo" al presidente ucraniano, viene en un momento en el que no se espera el fin de la guerra a corto plazo. Por ello, las autoridades estadounidenses instan a Kiev que no evite unas posibles negociaciones con Moscú.

Ese supuesto acercamiento se vería como un gesto de cara a los países que se han posicionado y que están apoyando a Ucrania en la invasión. Con esto, Estados Unidos pretende que las consecuencias de esta guerra, no continúe dañando a países como Europa, África o América Latina donde la crisis energética mundial se está acentuando cada vez más, llegando a golpear con fuerza a la población.

La posición de Ucrania

Aunque Volodímir Zelenski sólo estaría dispuesto a sentarse con su adversario, si este abandonara las regiones ucranianas invadidas y la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014. En el pasado mes de octubre, el presidente de Ucrania aprobó un decreto en el que declaraba "imposible" mantener conversaciones con Putin.

Con el paso de los meses, desde el inicio de la invasión, las autoridades de Ucrania y Rusia se reunían en territorio bielorruso y turco, pero a medida que se ha ido desarrollando el conflicto, se ha incrementado la violencia y ocupando territorios... el gobierno de Kiev ha sido más reticente, y se ha negado a abordar la vía de la negociación. Ahora parece que esta petición de las autoridades estadounidenses, hacen que Ucrania vuelva a plantearse esta situación.