Estados Unidos pide a Ucrania que no insista en la implicación de Rusia en el misil caído en Polonia

Aunque todavía no hay confirmación oficial de que el misil caído en suelo polaco fuera del Ejército de Ucrania, Volodímir Zelenski insiste en que su procedencia es rusa. Por ello, y ante el conflicto social que se está produciendo, Estados Unidos ha pedido al Gobierno ucraniano que no insista en la versión de que el misil es de origen ruso, puesto que quieren evitar una escalada bélica y consideran que no hay pruebas de lo que Zelenski dice. No obstante, se ha permitido a un grupo de expertos de Ucrania que acuda a la zona del impacto del misil.

Por ahora, se mantiene la hipótesis de que el misil es de origen ucraniano y que procede de los sistemas de defensa aérea usados por el Gobierno de Ucrania para defenderse de los ataques de Rusia. Aunque la investigación todavía sigue en marcha, esta hipótesis es la que prevalece y sigue sin haber un consenso entre Occidente y para unificar posturas respecto a esta incómoda cuestión que ha sembrado una considerable brecha entre ambos.

Rusia, por su parte, sigue negando toda implicación en el ataque y achaca la culpabilidad a Ucrania, sin asumir ninguna responsabilidad por su implicación en la guerra. Al mismo tiempo, Rusia ha aprovechado para dar un respiro a sus tropas. Aunque Ucrania sigue recuperando terreno, existe el temor a que Rusia esté esperando la llegada del invierno para sacudir con una mayor voracidad a los ucranianos, y prosigan mientras tanto destruyendo sus instalaciones energéticas.

Rusia, un polvorín social

Aunque Rusia trata de calmar los ánimos dentro de su propio Ejército, lo cierto es que no tienen ni tan siquiera el control de su población. Las protestas en el interior del país se han intensificado, miles de rusos huyen para evitar un futuro reclutamiento y siguen las incógnitas sobre si habrá una nueva movilización parcial. Todo dependerá de las siguientes batallas que libre el Ejército ruso en Ucrania y cuál será el resultado de las mismas.

Dentro del Kremlin, las disputas internas siguen siendo toda una incógnita. Aunque los rumores del hartazgo contra Putin siguen creciendo, el presidente ruso mantiene firmes sus posturas y se niega a cambiar un solo ápice de su 'operación militar especial'. El presidente ruso, que lleva 19 años en el poder, trata de afianzar su liderazgo ante una cúpula cada vez más adversa, y con sus principales ideólogos replanteándose su apoyo ante esta situación tan adversa a los intereses de Rusia.