Estados Unidos investiga una filtración de documentos secretos sobre los planes de Israel de atacar Irán

Estados Unidos investiga una filtración de información de Inteligencia. En ella se recogen supuestamente los planes de Israel para ataques de represalia contra Irán.

La filtración se trataría de documentos 'top secret' fechados los días 15 y 16 de octubre, que fueron publicados en internet inicialmente a través de una cuenta de Telegram llamada Middle East Spectator. Todos ellos llevan una marca que señala que solo pueden ser vistos por los Cinco Ojos: Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos.

Los documentos incluyen información sensible. Uno de ellos está elaborado por la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial que recoge que el plan incluye que Israel desplace municiones. Esta agencia se encarga de analizar las imágenes e informaciones recogidas por los satélites espías estadounidenses. Otro texto, de la Agencia Nacional de Seguridad, recoge unas maniobras de las Fuerzas Aéreas israelíes con misiles aire-tierra.

'The New York Times' ha divulgado que en esos documentos se describen imágenes por satélite de preparativos militares de Israel en respuesta al lanzamiento de casi 200 misiles de la república islámica contra el país el pasado 1 de octubre. Uno de los archivos se titular "Israel: La Fuerza Aérea continúa los preparativos para un ataque contra Irán".

Según esos documentos, Estados Unidos ha observado que la Fuerza Aérea israelí maneja misiles balísticos lanzados desde el aire (ALBM) como Golden Horizon y ROCKS en la base aérea de Hatserim.

Este tipo de filtraciones activa automáticamente una investigación del FBI con el objetivo de saber quién ha tenido acceso a los documentos. "Es verdad que se han filtrado planes tácticos israelíes para responder al ataque de Irán del 1 de octubre. Es una fuga grave", ha indicado el antiguo responsable de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y exsubsecretario adjunto de Defensa para Oriente Próximo Mick Mulroy.

"La coordinación entre Estados Unidos e Israel podría estar comprometida también. La confianza es un componente clave en la relación y dependiendo de cómo se produjo la filtración, podría verse afectada", ha añadido a la 'CNN'.

Varios funcionarios confirmaron a The New York Times que los documentos son auténticos, aunque el Departamento de Defensa no se ha pronunciado al respecto. La filtración llega apenas unos días después de que Israel mató al máximo líder de Hamás y cerebro de los ataques del 7 de octubre, Yayah Sinwar, el hombre más buscado en la ofensiva israelí dentro de la Franja de la Gaza.

Niegan tener relación

Tras la difusión de los documentos, la cuenta Middle East Spectator ha emitido un comunicado en Telegram. En él asegura que es un "agregador de noticias de código abierto". "Somos periodistas independientes y no estamos vinculados a ninguna entidad u organización gubernamental. No tenemos ninguna relación con el filtrador original y desconocemos su identidad. Tampoco tenemos conocimiento de la supuesta autenticidad de los documentos. Además, suponemos que los documentos han estado circulando por Telegram, por lo que son de dominio público", han dicho.

Asimismo han subrayado que no tienen conexión con la fuente original. "Los documentos aparecieron por primera vez en un grupo privado de Telegram con algo más de 7.000 miembros, en el que probablemente estaba presente el autor de la filtración", han concluido.

