Ondea en la embajada en Washington la bandera de Cuba

En del edificio que albergará la embajada cubana en Washington habrá una ceremonia, una nueva placa en la puerta, una izada de bandera y 500 invitados estadounidenses y los 30 miembros de la delegación de La Habana que viajarán a Washington para la ceremonia.

Cuando todo termine, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, que ha venido para la ocasión, visitará en el departamento de estado a su homólogo norteamericano, John Kerry, que, sin embargo, no va a acudir a esta ceremonia. Pero sí estará presente en unas semanas en otra equivalente en la Habana, aunque sea desde hoy lunes cuando ambos países empiezan a tener oficialmente embajadas y, por tanto, a reestablecer a 54 años depués sus relaciones diplomáticas.

Aunque la comunidad cubana en Estados Unidos esté dividida, la mayor parte de la población sí cree que Cuba ya no es una amenaza para Estados Unidos, que su país ganó la Guerra Fría y que no hay razón para mantener la situación de las últimas décadas. Esto no quiere decir que se vaya a conceder a Cuba todo lo que pide, el fin del embargo va a llevar bastante más tiempo. Ambos países van a empezar a resolver sus diferencias, un paso inimaginable hace unos meses.

Aunque la embajada de EEUU en Cuba también empezará a funcionar a partir de este lunes, la inauguración oficial será en agosto. Siete meses después de que Obama y Castro sorprendieran al mundo con el anuncio de un acercamiento bilateral, ambos gobiernos ponen fin a décadas de hostilidades. Un paso de gigante que afectará de forma significativa a millones de cubanos.

Situada en la emblemática avenida del Malecón en la Habana, la embajada de EEUU reabre sus puertas. Pero tendrán que esperar hasta el mes que viene para se celebre el acto oficial. La bandera estadounidense no ondeará en la sede hasta que el secretario de estado estadounidense, John Kerry, visite la isla.

Las Damas de blanco y un grupo de disidentes del régimen castrista no ven con buenos ojos el acercamiento de EEUU a un gobierno que según afirman, continúa violando los derechos humanos. "Barack Obama ha confundido a Cuba con el régimen y está equivocado. Cuba somos nosotros, los que luchamos por su libertad", afirma un disidente cubano.

Para los gobiernos de ambos países la apertura de las embajadas es un paso esencial en la normalización de sus relaciones.