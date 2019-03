Dramático bombardeo en Alepo a tres días de las elecciones presidenciales

Siria lleva más de tres años de guerra, tiempo en el que se estima que se han perdido 162.000 vidas. Muertes causadas por actos como el bombardeo en el que al menos 40 militares del Ejército sirio han muerto en la ciudad de Alepo, según han informado fuentes de la insurgencia y del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. El atentado con bomba fue planeado contra una base militar. Los explosivos fueron colocados bajo la base del barrio de Zahrawi, en unos túneles donde, según los opositores, se escondían los hombres del presidente Bashar al Assad.

El Frente Islámico, una alianza de grupos insurgentes, ha reivindicado el ataque, una información que no ha podido ser verificada a través de fuentes independientes. Un vídeo colgado en Internet muestra una gran explosión y nubes de polvo mientras se pueden escuchar disparos.

Mientras tanto, Bashar al Assad se prepara para volver a salir elegido en las elecciones presidenciales del martes, que ya han sido calificadas por muchos países como una autentica pantomima. Una macabra parodia de la democracia, así definen muchos gobiernos extranjeros esos comicios. Los llamados 'Amigos del país' aseguran que es una burla de las vidas inocentes perdidas en la guerra y que contradice los acuerdos de Ginebra: "Es un esfuerzo fraudulento por parte de Bashar al Assad de reclamar una legitimidad que no tiene, y que nadie en la comunidad internacional va a respetar".

Con la oposición en el exilio y con un legado plagado de muertes, Bashar al Assad se prepara para un nuevo mandato. "No me presentaré a ninguna elección si no siento el apoyo de mi pueblo", decía a finales de 2013. Otra promesa que, una vez más, no cumple.

La televisión estatal muestra sin cesar imágenes de apoyo al dictador e, incluso, ciudadanos en el exilio votando ya. Ninguna referencia a otros seis millones de personas: los refugiados y desplazados por la guerra civil. Una cifra récord que no ha provocado ningún otro conflicto en el mundo.