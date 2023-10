Se escapa un caimán, y acaban rescatando a otros nueve de una piscina: "Hagas lo que hagas, no salgas"

Una inusual llamada despertó a Tony Gularsky, de 60 años, la mañana del jueves: "Hagas lo que hagas no salgas del porche, hay un gran caimán". Minutos después, tras dar la voz de alarma, las autoridades de Pensilvania, en Estados Unidos, comenzaron una redada que terminó con el rescate de nueve caimanes.

El reptil medía entre 1,5 y 1,8 metros

Gurlasky, según declaraciones recogidas en 'TribLive', esperaba reunirse esa mañana con unos amigos que, cuando estaban llegando a su casa, observaron que había un caimán, por lo que alertaron rápidamente al propietario acerca de la situación. "Fue una locura. Habría sido un duro despertar si hubiera salido y lo hubiera visto", expresó Gurlasky a la televisión local WTAE, después de calcular que el reptil mediría entre 1,5 y 1,8 metros.

Además, el sexagenario tuvo que permanecer encerrado debido a que el caimán "estaba extendido delante de su puerta" y "no podía salir aunque quisiera", declaró Jason Pisarcik, uno de los amigos del afectado.

"Estaba estirado delante de su puerta. No podía salir aunque quisiera"

A pesar de la tensión que pudiese generar esta situación y de haber recibido el alta hospitalaria ese mismo día, Gularsky se mostró sorprendentemente tranquilo. Es más, ha expresado que la visita del caimán no le sorprendió ya que era "cuestión de tiempo que se soltaran".

El motivo de esta impasibilidad reside en que en la localidad de Pensilvania de Kiski Township uno de los vecinos, Dominic Hayward, era conocido por tener unos diez caimanes en su casa. Así que, Gurlasky solo pudo decir que acabó "siendo el desafortunado".

Hayward ya fue detenido por laventa y el transporte indebido de ciertos animales por la Comisión de Pesa y Embarcación de Pensilvania. Además, hace poco puso a la venta algunos de sus caimanes en la página Caigslist, tildándolos como "geniales".

Operativo policial

Las autoridades se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos y, tras informarles acerca de que hay un vecino con caimanes en casa, realizaron una redada a gran escala para poder localizar a los nueve reptiles restantes ubicados en la propiedad de Hayward.

Amber Phillips, oficial al cargo del caso, ha declarado que "fue agotador y un proceso lento, pero se completó y nadie resultó herido". Cabe destacar que, en algunos de los casos, los agentes tuvieron que cerrarle las bocas con cinta adhesiva.

El motivo por el que los caimanes se escaparon reside en que el cierre de la piscina se rompió debido a las malas condiciones en las que se encontraba.

La Policía tuvo que reunir a todos los caimanes, subiéndolos en la parte trasera de un camión para poder llevarlos hacia una organización de rescate de reptiles llamada Nate´s Reptile Rescue. Sin embargo, este no era más que un punto intermedio, en el que los limpiarían y prepararían para su destino final, un santuario en el sur de Estados Unidos.

"Puede que loscaimanes no sean una mascota ideal, pero son criaturas que importan y merecen lo mejor si la naturaleza no puede serlo para ellos. Me alivia que estén en un entorno mucho mejor y que vayan a tener una vida que se merecen plenamente cuando sean transportados a un santuario", declaró Phillips.

Dominic Hayward

Ahora mismo y como consecuencia de violar la libertad condicional, Hayward se encuentra en la prisión del condado de Armstrong esperando a pasar a disposición judicial. Además, su casa lleva siendo parte de una investigación en curso desde hace más de dos años.

Al acusado se le juzga por infringir la normativa del transporte de determinados animales, en este caso, caimanes. Las autoridades han declarado que Hayward ha llegado ha tener hasta once caimanes. Entre ellos, destaca Thor, el más grande de todos y el único que no ha sido rescatado por la Policía.

Las autoridades han informado acerca de que Thor mide más de 2 metros y de que cuenta con su propia habitación dentro de la casa.

¿Es ilegal tener caimanes de mascota?

Por sorprendente que nos pueda parecer, en Pensilvania es legal tener anfibios y reptiles que no sean autóctonos siempre y cuando no se liberen. Es más, ni siquiera necesitas un permiso estatal para tener caimanes o criaturas similares ya que el estado no regula la posesión de reptiles.

Es por esto que el informe policial ha remarcado de que no es ilegal poseer especies no autóctonas, pero sí lo es el hecho de que se liberen.