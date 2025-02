El escándalo de los chats de los laboristas con mensajes ofensivos tambalea al Gobierno británico

Los mensajes en un chat con miembros de su partido entre 2019 y principios de 2022 le han costado el puesto al hasta ahora ministro de Sanidad, Andrew Gwynne. Este sábado, el primer ministro KeirStarmer le cesó y fue suspendido de militancia del Partido Laborista.

Sus disculpas no le han salvado. Gwynne había pedido perdón en un mensaje en la red socialX por “cualquier ofensa que haya causado" y ha añadido que "entiendo perfectamente las decisiones que han tomado el primer ministro y el partido.

Ha admitido estar “muy triste” por su cese, aunque “apoyaré todas las medidas en todo lo que pueda", ha escrito el ya exministro de Sanidad. Un portavoz del Gobierno ha avanzado que el Ejecutivo no iba a ceder porque exigían “mantener altos estándares de conducta” en los cargos públicos. "Starmer no dudará en tomar medidas contra cualquier ministro que no cumpla estos estándares, como lo ha hecho en este caso", señaló.

No fue la única

Pero el caso no se ha quedado ahí. Este lunes, un segundo diputado se ha disculpado por haber participado en ese mismo grupo de WhatsApp. El laborista de 29 años elegido por Burnley, Oliver Ryan, ha emitido un comunicado en el que reconoce haber escrito mensajes en el grupo "completamente inaceptables".

Sus mensajes fueron enviados durante meses antes de ser elegido diputado, según señala la BBC, pero fueron publicados en el Daily Mail este domingo por la noche.

En ellos, se burla de otro diputado laborista gay y del vicepresidente del Partido Laborista local. También de ciudadanos de Burnley. Oliver Ryan ha admitido su “responsabilidad” y ha señalado que son comentarios que "no haría hoy".

Portada en los principales diarios del país

Según publica el Daily Mail, el grupo donde se produjeron esos comentarios se llamaba “Trigger Me Timbers” y está formado por “al menos” dos parlamentarios y más de una decena de concejales laboristas y altos funcionarios del partido en el área del Gran Manchester.

El Partido Laborista, que gobierna en solitario en Reino Unido tras lograr en las últimas elecciones una amplia mayoría desde julio, ha iniciado una investigación oficial.

Gwynne es el tercer miembro del Gobierno que ha dejado su cargo tras verse envuelto en polémicas. Primero fue la renuncia de Tulip Siddiq como secretaria de Estado del Tesoro y responsable de Anticorrupción; y en noviembre, la de Louise Haigh como ministra de Transportes.

