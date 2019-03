La enfermera Kaci Hickox desafía a las autoridades y se salta la cuarentena forzosa en Maine

Las autoridades de Maine, donde reside, le obligan a seguir en cuarentena en su vivienda hasta el 10 de noviembre, cuando se cumplen los 21 días desde su vuelta de Sierra Leona, donde atendió a enfermos de ébola como parte del equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF).

"Si las restricciones impuestas no son levantadas este jueves por la mañana, iré a un tribunal a luchar por mi libertad", ha dicho Hickox. La enfermera ha advertido, en una entrevista con la NBC, que no "cumplirá las directrices" marcadas porque se trata de medidas inconstitucionales que no están basadas en la ciencia.

En este sentido, ha recordado que está "completamente bien" de salud y no muestra ningún síntoma del ébola. Los abogados de Hickox han confirmado a las cadenas ABC y NBC que si el estado de Maine solicita judicialmente una cuarentena forzosa, su cliente presentará un recurso.