Encuentran en una tribu aborigen a una niña desaparecida hace más de cuatro años en Australia

La Policía de Australia ha encontrado a una niña de Queensland desaparecida hace más de cuatro años.

Layla Leisha tenía solo siete años cuando desapareció. Ese fin de semana le correspondía a su padre hahrainier Eric Shem Leisha cuidar de ella según el régimen de visitas. Sin embargo, la el padre nunca entregó a la niña.

Al no aparecer, la familia de la niña emitió una orden de desaparición y facilitó detalles sobre la niña, pidiendo ayuda a cualquiera que pudiera aportar datos. Sin embargo, no se ha sabido nada de ella hasta ahora, cuando la niña ya ha cumplido 11 años.

La investigación se reactivó después de que un pariente asegurara haber visto a la pequeña en Woorabinda, una comunidad aborigen de Queensland.

Fue entonces cuando se encontró a la niña, que había pasado todo este tiempo en una tribu aborigen a 200 kilómetros de Calliope, su pueblo natal.

A través de un comunicado, la Policía Federal de Australia ha confirmado la recuperación de la menor, pero no ofrecen más datos.

Los expertos señalan que la reinserción de la niña en la sociedad puede ser complicada dado que no ha estado en el colegio y no puede leer o escribir, según recoge el medio 'The Morning Bulletin'.