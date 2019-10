Encuentran el cadáver de una mujer que desapareció hace 15 años gracias a Facebook

Deborah Elaine Deans desapareció el 19 de enero de 2004. La mujer era camarera de Carolina del Norte y tenía cuatro hijos. Su madre puso la denuncia de su desaparición al estar varios días sin saber nada de ella.

Fueron pasando los años y su hija no aparecía. No fue hasta ahora, cuando la página de Facebook 'Fighting Crime News and Who's Wanted', dedicada a informar sobre casos policiales no resueltos y a solicitar información a los seguidores en la red social, recibió una pista clave sobre el paradero de Deans.

La administradora de la página web dio información de gran valor a la Policía. La mujer facilitó una serie de pistas que llevaron a los agentes hasta el patio trasero de Kimberly Hancock, excuñada de la fallecida.

Los agentes encontraron allí el cadáver de la mujer en una tumba poco profunda. La cuñada ha sido acusada de homicidio en marzo de 1989 pero la sentencia fue suspendida, según explica 'Fighting Crime News and Who's Wanted', que añade que su hermano, Roger Wade Ayscue, ha estado desaparecido durante años.

La policía aún no ha dado a conocer cuál fue el móvil de la presunta asesina, ni quién es, ni cómo sabía tantos detalles la persona que envió la pista a Fighting Crime News and Who's Wanted.