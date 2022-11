El emotivo reencuentro entre un militar ucraniano y su abuela tras liberar la ciudad de Jersón

Miles de familias llevan separadas desde que el 24 de febrero estallase la guerra en Ucrania al ser invadida por Rusia. Desde entonces, muchos soldados y civiles también han perdido la vida, mientras que otros han sobrevivido y han tenido la oportunidad de poder reencontrarse con sus seres queridos. Como en el caso de esta abuela y su nieto.

El joven, un militar ucraniano, sorprende a su abuela, quien le recibe en la puerta de su casa de rodillas, ya que no se cree que lo esté viendo después de todo lo ocurrido en estos ocho meses atrás. Ambos se funden en un emotivo abrazo y entre lágrimas no se separan ni un segundo.

No es el primer reencuentro que se ve desde que los ciudadanos ucranianos tuvieron que abandonar sus casas de la noche a la mañana. Poco a poco hay quienes empiezan a volver, ya sea porque aunque parezca que no, es un poco más seguro o porque no encuentran su lugar fuera del país. Sin embargo, quienes más tardarán en volver son los soldados, hombres y jóvenes, que continúan luchando en le frente.

El vídeo ya cuenta con más de 90.000 reproducciones, más de 2.000 'retuits' y más de 10.000 'me gusta'. Unas imágenes que alegran, aunque sea durante nueve segundos, los momentos tan tristes de esta guerra que tantas víctimas y destrozos está dejando.

Ucrania iza la bandera en Jersón

Esta noche se producía un momento único en la ciudad de Jersón. Las tropas ucranianas conseguían entrar en la ciudad e izar la bandera en la plaza principal de la ciudad. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha calificado de "histórico" el día en su habitual discurso en vídeo. Además, ha asegurado que aunque la localidad "aún no ha sido limpiada por completo", la población "ya está eliminando los símbolos rusos y cualquier rastro de la ocupación en las calles y edificios".

"Regresamos a Jersón. A partir de ahora nuestros defensores estarán en las afueras de la ciudad. Todavía queda muy poco y estamos comenzando a entrar. Pero unidades especiales ya están en la ciudad", añadía a su discurso.

Gueníchesk designada capital administrativa por Rusia

Por otro lado, Rusia ha designado la ciudad de Gueníchesk como nueva "capital administrativa temporal". Así lo informaba el representante de la administración prorrusa de Jersón, Alexander Fomin, a la agencia rusa TASS: "Actualmente, la capital administrativa temporal de la provincia de Jersón es Gueníchesk. Todas las principales autoridades se concentran allí".