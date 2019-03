Un extraño y sus amigos han construido una rampa para una niña de 10 años discapacitada en silla de ruedas y evitar así que su madre tuviera que llevarla en brazos cada vez que entraba y salía de casa.

Thomas Mitchell se ofreció a diseñar y construir la rampa para Verna DeSpain y su hija de diez años Lydia, después de ver cuánto le costaba a la madre llevarla en brazos con la silla de ruedas.

Mitchell trabajó temporalmente como conductor de autobús escolar en Tennessee, EEUU, y fue cuando vio a Verna sufriendo para conseguir bajar las escaleras de su porche con su hija en brazos. Sin dudarlo, Mithell corrió la voz y contactó con algunos amigos para que le ayudaran a construir la rampa.

Unos días después llamó a DeSpain, una madre soltera, y se ofreció a construirle la rampa. "Me quedé en shock cuando me lo contó", relata al diario The Independent.

Su construcción y diseño les llevó varios meses, pero tras tanto esfuerzo Mitchell y sus amigos pudieron ver la cara de felicidad de Verna y Lydia, lo que dicen mereció la pena.