Elizabeth Warren se retira de la carrera demócrata a la Casa Blanca

La senadora estadounidense Elizabeth Warren, la más 'izquierdista' de las candidaturas para liderar el partido demócrata, ha puesto fin a su campaña.

Tras el 'Supermartes', en el que se destacó que el liderazgo se disputará en un cara a cara entre Bernie Sanders y Joe Biden, la más dura de todos los candidatos se ha retirado pese a quedar en tercera posición.

El 'Supermartes' dio la puntilla a una campaña marcada por sus discursos cargados de mensajes algo más a la izquierda de los habituales entre los demócratas. Warren, de 70 años, fue una de las primeras en presentar su candidatura a las primarias y llegó a ser favorita en algunos sondeos.

Sin embargo no logró superar la tercera posición en ninguno de los 'caucus' de los cuatro primeros estados en Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur.Su retirada podría dar un impulso a Bernie Sanders si su apoyo gira al senador de Vermont, aunque los votantes no siempre siguen líneas ideológicas.