Uno de cada cinco republicanos quiere que Trump no gane las elecciones

Cerca de uno de cada cinco republicanos registrados en el partido quieren que su candidato, Donald Trump, se caiga de la carrera hacia la Casa Blanca, según el último sondeo de Reuters/Ipsos publicado este miércoles.

En torno a un 19 por ciento de los republicanos cree que el magnate multimillonario debería quedar fuera de la carrera, mientras un 70 por ciento considera que debería quedarse y el 10 por ciento no han sabido responder.

La encuesta, con un margen de error de seis puntos porcentuales, se ha llevado a cabo entre el 5 y el 8 de agosto con las respuestas de 396 republicanos.

Entre todos los votantes registrados, un 44 por ciento prefiere que Trump quede fuera de la carrera, según otra encuesta elaborado entre 1.162 posibles votantes, con un margen de error de tres puntos.

Estas cifras ponen de manifiesto las profundas divisiones que existen dentro del Partido Republicano en torno a la candidatura del polémico multimillonario.

Este sondeo se ha conocido un día después de que medio centenar de ex altos cargos de Seguridad del país, entre ellos un exdirector de la CIA, publicaran una carta en la que anuncian que no votarán por Trump, por considerar que no está "cualificado" y que sería "un peligroso presidente", según la cadena de televisión ABC.

Si bien la candidata demócrata, Hillary Clinton, tiene una ventaja de siete puntos sobre Trump, según el último sondeo -publicado este martes-, ninguno de los dos candidatos cuenta con gran respaldo popular. El 53 por ciento de los estadounidenses tienen una visión negativa de Clinton, mientras el 63 por ciento la tienen de Trump.