El vídeo de la agresión a una modelo por parte de su exnovio: "¿Quieres que te mate?"

La modelo chilena Consuelo Vergara, de 19 años, ha compartido en su Instagram un vídeo en el que se la ve llorando mientras su novio la golpea en la cabeza. En las imágenes él la insulta y amenaza, repitiéndole:"¿Quieres que te mate?".

En la publicación, la chica explica que en esta relación vivió los tres peores meses de su vida: "Me mordía la cara y orejas, me tenía los brazos verdes siempre y los dedos marcados, ya era algo de todos los días y yo no sabía que hacer.No sabía a quiñén contarle, seguía creyendo que él iba a parar y me convencía de seguir con él porque es un experto manipulando".