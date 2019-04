El nuevo presidente evita las ruedas de prensa y hace los anuncios vía redes sociales

A golpe de tuit. Así se comunica Donald Trump con el exterior. Los medios estadounidenses lo llaman la diplomacia de los 140 caracteres. El presidente electo mantiene lejos a los periodistas. A falta de 3 semanas para ocupar la Casa Blanca,Trump no ha dado ni una sola rueda de prensa desde hace meses, pero en ese tiempo ha publicado más de 1500 tuits.

Sus detractores le acusan de hacer lo que le da la gana. Para su equipo, su tuitermanía será una parte fascinante de su presidencia: "El uso que él hace de las redes sociales va a ser algo nunca visto antes".

Trump no se muerde la lengua. Tampoco en Twitter. Igual habla sobre Cuba, amenazando con poner fin al deshielo defendido por Barack Obama, que opina sobre Naciones Unidas, "organización con gran potencial pero llena de gente que no hace nada". Ha amenazado con ampliar y reforzar el programa nuclear si el resto del mundo no es más responsable. Se ha enfrentado al presidente Obama mostrando sus simpatías hacia Putin y ha apoyado al gobierno de Tel Aviv cuando ahora ha tenido diferencias con la actual administración norteamericana: "Resiste Israel, el 20 enero está cada vez más cerca".

El día de su investidura ninguna estrella quiere participar en el acto, aunque a él no parece importarle demasiado. Eso sí, acusa al presidente saliente de no estar poniéndole las cosas fáciles en esta transición.