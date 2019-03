El movimiento 'Me too' llega al Parlamento Europeo

Eurodiputadas y trabajadoras también han sido víctimas de acoso y abusos sexuales dentro del Europarlamento. En su día ya levantaron el cartel de 'Me too', lo denunciaron públicamente, pero hasta ahora no ha sido suficiente.

Un nuevo blog quiere dar voz a esas víctimas, puesto que prefieren no denunciar por miedo y por el silencio cómplice de los testigos. Sólo once denuncias se han tramitado por los cauces establecidos. Todas son por acoso psicológico, excepto una que es de índole sexual.

Entre los testimonios anónimos que ha recogido el blog, se puede leer: "Él puso repetidamente su mano debajo de la parte delantera y trasera de mi camisa para sentir mi piel. Se la retiré a la vez que le decía no, no me interesa". Y también: "De repente, se abrió la puerta y mi compañero entró en calzoncillos. Me enfadé e insistí en que se fuera. Sin embargo, se metió en mi cama".

La medida establecida ha sido un curso obligatorio de prevención de acoso sexual para los trabajadores del Parlamento Europeo. Los eurodiputados están exentos.