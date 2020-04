El Gobierno trabaja para que los respiradores retenidos en Turquía lleguen a España cuanto antes

Después de que el gobierno turco autorizara su envío, desbloqueando la tensa situación producida por la retención de más de cien respiradores en Ankara, el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja en la rapidez de los trámites.

Para ello, se ha puesto en marcha una operación logística con el objetivo de que el material llegue a España lo antes posible, para después ser distribuido a Castilla-La Mancha y Navarra, las comunidades autónomas que lo adquirieron.

El gobierno turco, por su parte, se defiende asegurando que no cometió ningún tipo de retención indebida y que el fabricante local no tenía los permisos necesarios. No será el primer avión con material sanitario que llegue a España procedente de Turquía.