El ejército sirio toma la totalidad de Alepo y los combates cesan sobre la ciudad siria

El Ejército sirio ya controla toda la ciudad de Alepo y ha detenido sus operaciones militares, aseguró el embajador ruso ante la ONU, Vitaly Churkin. "Durante la última hora hemos recibido información de que las actividades militares en Alepo oriental se han detenido", dijo Churkin en una reunión del Consejo de Seguridad.

"El Gobierno sirio ha establecido control sobre Alepo oriental", añadió el embajador, que minutos antes había declarado que la ofensiva terminaría en un plazo de horas.

A su salida del encuentro, Churkin aclaró a los periodistas que durante la cita recibió la noticia de que las operaciones militares se detuvieron al comenzar a aplicarse un acuerdo para permitir la salida de los combatientes rebeldes de la ciudad.

Sin embargo, el Gobierno estadounidense afirmó que no puede confirmar aún "la veracidad" del acuerdo de alto el fuego en la ciudad septentrional siria de Alepo, aunque agregó que, de ser cierto, le daría la bienvenida.

"No puedo confirmar la veracidad de estas informaciones, de que se ha alcanzado ese alto el fuego (...) Vamos a vigilarlo de cerca", afirmó John Kirby, portavoz del Departamento de Estado, en su rueda de prensa diaria. "Obviamente, si es cierto y se ha alcanzado un alto el fuego que no solo detiene el bombardeo y la violencia, sino que también permite a las personas salir con seguridad de Alepo, le daríamos la bienvenida", agregó.

No obstante, Kirby señaló que se trata "de juzgar acciones, no palabras". "Lo que queremos es paz, no promesas" y subrayó que la caída de Alepo "no supone el fin de la guerra" y urgió a las diferentes facciones a volver a la mesa de negociación política.

El representante de Moscú confió en que el cierre de este "difícil capítulo" permita retomar las negociaciones de paz en Siria y dar apoyo humanitario a gran escala a la población de la zona. Al mismo tiempo, Churkin negó que las fuerzas progubernamentales estén cometiendo atrocidades en Alepo, en contra de lo que asegura Naciones Unidas.

El representante de Moscú habló de "noticias falsas" y de "propaganda" e insistió en que no hay ninguna prueba de asesinatos y detenciones de civiles. Minutos antes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, había dicho que hay "informaciones creíbles" de que multitud de civiles están siendo asesinados en Alepo por bombardeos y ejecuciones sumarias a manos de fuerzas sirias y sus aliados.