El autor del atropello múltiple de Tréveris en Alemania es un hombre de 51 años alcohólico y con problemas psiquiátricos

La policía alemana por el momento descarta el móvil terrorista, investigan si el atropello múltiple de Trevéris, Alemania, fue intencionado. Han detenido como autor del atropello a un hombre de 51 años, que presentaba una alta tasa de alcohol en sangre cuando fue arrestado.

Durante la noche, los ciudadanos de esta pequeña ciudad alemana, de poco más de 100.000 habitantes, han depositado velas y flores en homenaje a las cinco víctimas mortales, entre ellas, un bebé de tan sólo 9 meses. Además otras 30 personas resultaron heridas.

5 muertos, más de 30 heridos

A la conmoción ciudadana se han unido los mensajes de duelo de la canciller Angela Merkel y de los líderes políticos.

El coche circuló más de un kilómetro por una calle peatonal, en zig zag, atropellando descontroladamente a los viandantes.

" Un escenario muy dramático", así lo describe el alcalde de la ciudad al borde de las lágrimas.: "Acabo de caminar por el centro de la ciudad y fue horrible. Hay una zapatilla de deporte. La chica que la llevaba está muerta"

Un hombre "alcoholizado"

El atacante no opuso resistencia cuando fue detenido. Residía en la zona, en la casa paterna, tiene antecedentes de violencia familiar . En los últimos días, había vivido y dormido en el vehículo. "No podemos aclarar el motivo, en el coche no se ha encontrado ninguna nota o mensaje. Pero sí puedo decir que no tenemos indicios de motivación política, terrorista o religiosa, más bien parece un caso psiquiátrico" ha asegurado el fiscal: "Se trata de una persona alcoholizada que en el momento en que se le ha realizado un análisis de sangre ha presentado una concentración de alcohol de 1,4 por mil".

Según el ministro del Interior del Estado, Roger Lewentz, el hombre ha accedido a declarar pero aún no ha reconocido su culpabilidad. No se descarta que sea internado en un centro psiquiátrico.