El ejército retira el anuncio de la asistencia de Kate Middleton a un acto el 8 de junio

El estado de salud de Kate Middleton sigue siendo un misterio. El ejército británico ha eliminado de su página web el anuncio sobre la aparición de la Princesa de Gales el próximo 8 de junio. La noticia ha desatado todo tipo de rumores y teorías conspirativas. El Palacio de Kensington no había aprobado su aparición en el espectáculo militar.

Las entradas vendidas para el 'Trooping the Colour', un desfile del ejército británico junto a otros países de la Commonwealth , anunciaban la presencia de Kate. Su aparición estaba prevista como coronel de la guardia irlandesa, el regimiento que desfila con su color este año. Al parecer, según 'The Guardian', el ejército no tenía la aprobación de la Casa Real y ha tenido que retirarlo. Finalmente será el rey Carlos III quién asista a la ceremonia.

La princesa de Gales fue ingresada en el hospital el pasado mes de enero para una cirugía abdominal

El 17 de enero la Casa Real informó que Kate Middleton estaría de baja tres meses por una cirugía abdominal . Desde entonces, no se sabe nada de ella. El hermetismo de la Casa Real es absoluto y se reavivan las especulaciones.

En las últimas semanas las redes sociales se llenan de teorías conspiratorias. Según algunos medios británicos la operación salió bien pero se complicó el postoperatorio.

En este enredo, el pasado viernes se publicó un comunicado oficial que recordaba que "el Palacio de Kensington dejó claro en enero los plazos de recuperación de la princesa" y afirmaba que sólo se proporcionarían "actualizaciones significativas".

Este martes Kate fue fotografiada por primera vez. Se la ve dentro de un coche que conduce su madre Carole, cerca del Castillo de Windsor. Lleva gafas y ha desaparecido el lunar que tenía encima del labio, muy característico de la Princesa.

Algunas teorías apuntan a un lifting de glúteos brasileño con una recuperación de dos a tres meses. Esta podría ser la razón de la desaparición de la duquesa de Cambridge. Otros usuarios de redes sociales han sugerido que Middleton podría haber recurrido a un lifting facial, eliminación de grasa bucal.

Hasta ahora la postura oficial de la Casa Real es que Kate se está recuperando bien en su casa de Adelaide Cottage, cerca del Castillo de Windsor. "Está haciendo buenos progresos", asegura un portavoz del Palacio de Kensington.

El rey Carlos III, que está recibiendo tratamiento contra el cáncer, también ha pospuesto todos sus deberes públicos. Pero continúa trabajando entre bastidores.

