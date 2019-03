Tras regresar el domingo al AccorHotels Arena de París para cumplir con las dos fechas que pospusieron los pasados 14 y 15 de noviembre en ese mismo recinto por culpa de los atentados del día 13 en París, U2 han ofrecido esta noche un segundo concierto que ha sido grabado y emitido por la HBO.

Tal y como se había adelantado días atrás, el cierre ha contado con Eagles of Death Metal, banda especialmente castigada por estos atentados, pues su epicentro fue en la funestamente famosa Sala Bataclan, en la que fueron asesinadas 89 personas durante el concierto de los californianos.

Así las cosas, Eagles of Death Metal han aparecido en escena para la penúltima canción de esta noche, una versión de 'People have the power' de Patti Smith (con quien U2 la interpretaron el domingo), que ha resultado especialmente emotiva por significar el regreso del grupo a la capital francesa.

Tras 'People have the power', U2 han desaparecido del escenario y han dejado a Eagles of Death Metal en solitario interpretando su tema 'I love you all the time', que ha servido de inusitado cierre para el concierto y también para la gira de U2, que justo terminaba esta noche (y que no tiene por ahora fechas confirmadas en un futuro inmediato).

Cuando tuvieron lugar los atentados, U2 se encontraba en París ensayando para sus conciertos de los días 14 y 15. Eso hizo que la banda irlandesa incluso ofreciera su avión a Eagles of Death Metal para salir de la ciudad (como encontraron otra forma de hacerlo, sí pidieron a U2 teléfonos móviles).

"A ellos les robaron su escenario hace tres semanas, y hemos querido ofrecerles el nuestro esta noche", ha dicho el vocalista de U2, Bono, antes de que la música empezara a sonar de nuevo en París, con Eagles.