Duras críticas en redes contra el vídeo de un joven celoso que patea a su novia por hacer 'twerking'

Las redes sociales han mostrado su rechazo a un vídeo que se ha vuelto viral, en que aparece una mujer bailando 'twerking' en un local cuando un hombre, que se cree que es su novio, corre hacia ella y la golpea brutalmente en la cara. Algunos de los allí presentes grabaron el momento de la agresión durante la actuación del cantante 'O Poeta' en la zona VIP de Clube en Pojuca, en Brasil.

Según los informes, el joven pateó a su novia en la cara después de enfadarse por su manera de bailar. En el vídeo, se puede ver a la chica, cuya identidad no ha sido revelada, bailando 'twerking' en el la pista frente a una multitud de espectadores.

Las imágenes muestran cómo un hombre con una camiseta roja sale corriendo al escenario y la patea en la cara. Acto seguido, los guardias de seguridad agarran al hombre.

Jhon Santana, uno de los testigos de los hechos, ha asegurado que "los dos son novios y él estaba celoso porque ella había subido al escenario y comenzó a bailar", según una entrevista recogida por Daily Mail. "Después de la agresión, fue detenido por los guardias de seguridad en el evento, quienes tomaron las medidas apropiadas", señala.

El cantante 'O Poeta' emitió un comunicado en las redes sociales condenando el incidente. "Si eres sexista, cobarde, prejuicioso y no puedes aceptar ver a una mujer bailando en el escenario, no me sigas en Instagram ni en ninguna otra red social, ¡no vengas a los espectáculos de O Poeta!", ha indicado.