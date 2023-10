El drama de una española agredida por elefantes en Kenia: "Me arrastraba, solo me notaba volando por los aires"

"Por favor, mucho cuidado en los safaris", alertaba una joven en TikTok antes de relatar su historia. Este miércoles, Elizabeth nos ha contado en directo en Espejo Público una trágica experiencia durante su luna de miel en Kenia. "Me hice la cochinilla", explica, para intentar que unos elefantes no la agredieran más. "Lo único que se me ocurrió es protegerme de la única manera que supe, hacerme una pelota".

Esta joven y su chico estaban a punto de desayunar cuando uno de los empleados del hotel en el que se hospedaban les propuso visitar animales. Ella es veterinaria y, debido a su pasión por el tema, no lo dudó ni un segundo. "Estábamos bastante cerca, pero yo estaba tranquila porque veía que si pasaba algo podía correr hacia el 'hall' del hotel y resguardarme. Ya nos habían explicado que los elefantes son súper rápidos y que cuando hay crías pueden ser súper agresivos", relataba. Nada le hizo pensar a esta joven lo que le ocurriría.

"Yo no sabía a la distancia a la que estaba el elefante hasta que ya me subió a la colina"

Mientras su marido se encontraba algo alejado grabando un vídeo para tener un recuerdo de su luna de miel, ella se encontraba en otro sitio de la zona, "el chico me hizo seguirle hacia esa colina", cuenta. "Yo no sabía a la distancia a la que estaba el elefante hasta que ya me subió a la colina y ahí ya fue tarde", asegura.

"Me hice la muerta"

"Yo sentía que estaba jugando al fútbol conmigo, me daba patadas para un lado y para el otro, me arrastraba con la tierra, no podía ni mirar, solo me notaba volando por los aires", confiesa la joven explicando que "no se cuánto tiempo pasó, hice como un chequeo mental y dije 'creo que no tengo nada gordo, ninguna fractura de una pierna o algo así' y me hice la muerta".

En su vídeo de TikTok la chica ha contado con todo detalle cómo fue la agresión, algo que ha querido hacer público para concienciar acerca de los safaris.