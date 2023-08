Dos países de la UE con sueldos muy altos donde puedes ir a trabajar hablando sólo español

Irse a vivir fuera de España es una idea que a alguna persona le genera gran interés, a pesar de que a otras no les haga tanta gracia. Los jóvenes acaban de terminar sus estudios profesionales que tienen más experiencia, algunas veces, quieren expandir horizontes y trasladarse a otros países para probar cosas nuevas. Sin embargo, la idea de irse fuera de España puede llegar a inquietar, sobre todo para aquellos que no controlan el inglés perfectamente.

Lo que algunos no saben, es que hay ciertos países en los que no hablar en inglés no supone un problema. Es más, se puede conseguir un trabajo fácilmente sabiendo solo español, y una vez allí, ir aprendiendo poco a poco el nuevo idioma, incluso algunas veces, las entidades encargadas de proporcionar cursos de idiomas para aquellos que quieran aprenderlo. Asimismo, todos estos trabajos suelen tener salarios más altos que los que hay en España, lo supone una buena oportunidad para las personas que quieran desplazarse allí, ya que les permite ahorrar y vivir más desahogados que aquí.

¿Dónde es mejor buscar trabajo si no sabemos inglés?

Algunas personas pueden soñar con irse a países como Australia o Estados Unidos, pero es mucho más difícil acceder a ellos si no se tiene un dominio del inglés, por lo que es mucho mejor buscar un país dentro de la Unión Europea, ya que este te va a permitir encontrar un trabajo más fácilmente sin la necesidad de saber otro idioma que no sea el español. No podemos pensar que trabajar fuera de España sin saber inglés, sea algo inalcanzable.

Trabajar en Irlanda por 3.890 euros

Algunos de los países a los que podemos acceder sin necesidad de saber inglés, es Irlanda, que además no requiere de ningún permiso de residencia ni de trabajo para estar viviendo allí. Lo único que necesita para poder desplazarse allí es el PPS Number (Personal Public Service Number). Este es equivalente a nuestro número de la Seguridad Social, algunas veces la compañía en la que trabajamos puede encargarse de concertar la cita para que te asignen el número. Aunque este puede tardar más de un mes en llegarte si lo solicitas por tu cuenta. Es importante recalcar que durante el tiempo que no dispongas del PPS Number, te van a embargar una parte del sueldo, aunque una vez que ya lo recibes, te van a devolver todo lo que te habían embargado de una vez en la nómina.

Irlanda tiene un sueldo medio de 3.890 euros al mes, según los datos proporcionados por el servicio público de empleo estatal en 2021, esto supone unos 46.685 euros brutos al año que se reparten en 12 pagas, aunque puede variar dependiendo del puesto en el que estés trabajando.

Si no sabemos nada de Inglés, los puestos que se ofrecen, están centrados en el sector servicios, como por ejemplo, en lavanderías, restaurantes, tiendas, etc. También suponen que los salarios sean un poco más bajos. Uno de los trabajos más comunes y que te va ayudar a aprender inglés mucho más rápido es trabajar como Au Pair.

Si por el contrario ya va con una base de Inglés media, las oportunidades laborales son bastante más amplias. Se puede trabajar en diferentes puestos de dependienta en franquicias, multinacionales, etc.

Por último, hay que tener en cuenta que en Irlanda hay una alta demanda de pisos y casas, por lo que si vas a desplazarte allí, deberías buscarla con tiempo para no quedarte sin ella.

En Alemania, sueldos de hasta 4.587 euros

Otro de los sitios dentro de un Europa en los que no se necesita disponer de permiso de trabajo es Alemania. Lo único que hay que tener en cuenta es que, al llegar y disponer de una vivienda, hay que empadronarse en la Oficina de Atención al Ciudadano de Empadronamiento, explican desde el ministerio de exterior de España. Una vez que estés registrado, te llegará el número fiscal.

En Alemania, los salarios para según que trabajadores inmigrantes cualificados está en unos 4.587 € mensuales, lo que supone unos 55.041 € repartidos en 12 pagas. Para encontrar trabajo allí deberías conocer el portal EURES, donde se publican continuamente ofertas de empleo para trabajar en diferentes países, sin tener que conocer un segundo idioma.

Si te interesa el ámbito educativo, debes conocer la empresa Helmeca, que tampoco requiere de saber el idioma alemán, ya que ellos impartirán un curso intensivo de seis meses para que puedas aprender.