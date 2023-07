Los españoles no renuncian a las vacaciones más caras de los últimos años

Se confirma la recuperación del turismo, el 83% de los españoles no renuncia a una escapada,ya sea nacional o internacional. Tras haber vivido dos últimos años catastróficos, el sector hostelero y turístico vive un renacer con más fuerza que nunca, que se ha juntado con la intención de viajar a toda costa por parte de los españoles. Aunque el mes preferido siempre haya sido julio, con un 40% de personas que han planeado su viaje este verano; un 35% lo ha organizado para el mes de agosto.

La inflación por la que atraviesa el país no es un impedimento para muchos turistas, y a pesar de esta subida de precios, la búsqueda de vuelos se ha incrementado hasta un 25% respecto al año pasado. De hecho, las familias aseguran que el presupuesto establecido para las vacaciones de este verano, es prácticamente el mismo que tuvieron para las vacaciones del 2022, porque 'ha subido bastante', pero con un cambio, irse menos días. Reducir en días el viaje es la solución que han encontrado la gran mayoría de turistas que no tenían intenciones de quedarse en casa, lo mismo confirman desde las agencias de viajes: 'No hay presupuestos más bajos, sino una reducción en el número de días'.

Las reservas hoteleras se encuentran a un 80% y es la opción favorita para la mayoría, siendo un 12% más caro

En cuanto a los alojamientos, logran récords de ocupación, y eso que no supone un respiro para el bolsillo. Sus precios siguen en alza y más si se trata del mes de agosto. Las reservas hoteleras se encuentran a un 80% y es la opción favorita para la mayoría, siendo un 12% más caro, seguido de los alquileres de apartamentos, y en último lugar, las casas rurales y apartahoteles.

Con tres o cuatro meses de antelación es recomendable reservar un viaje

Planificar el viaje con tiempo ayuda a ahorrarse unos 'eurillos', las agencias de viajes lo confirman 'cuanto antes anticipemos, mejores tarifas en todos los sentidos, tanto aéreas y hoteleras, como el encontrar plazas'. Recomiendan organizar el viaje anticipándose tres o cuatro meses antes desde la fecha de salida; y para aquellos que dejan todo a última hora, quizás se les complique, sobre todo por la demanda que existe durante el verano 2023 y las pocas plazas disponibles.