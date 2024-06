Dos ecologistas rocían con pintura naranja al monumento megalítico Stonehenge

Un nuevo ataque ecologista a una obra Patrimonio de la Humanidad ha tenido lugar este miércoles. En esta ocasión, dos activistas han rociado con pintura naranja el conocido monumento megalítico Stonehenge, en Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra. Su objetivo era reclamar el fin de los combustibles fósiles para el año 2030.

Concretamente, han sido dos miembros del grupo ecologista 'Just Stop Oil'. La Policía del condado de Wiltshire ya ha detenido a estos dos activistas climáticos, que aseguran que la pintura está elaborada con harina de maíz y que desaparecerá con el agua de la próxima lluvia.

Ambos individuos decidieron actuar tras conocerse el programa electoral del Partido Laborista británico de Keir Starmer, claro favorito para ganar las elecciones generales del próximo 4 de julio. A pesar de este partido ha prometido no conceder más licencias de prospección de petróleo y gas -una medida que 'Just Stop Oil' respalda- el grupo considera que la legislación no es suficiente.

"Seguir quemando carbón, petróleo y gas provocará la muerte de millones de personas", ha denunciado la organización a través de un comunicado en el que, además, exigen ir más allá y firmar un tratado para eliminar los combustibles fósiles de forma progresiva antes de 2030.

Este incidente ha tenido lugar tan solo un día antes de que den comienzo las celebraciones del solsticio de verano, unos festejos que se realizan alrededor de este monumento de miles de años de antigüedad.

Rishi Sunak, primer ministro de Reino Unido, ya se ha pronunciado y ha calificado el suceso como "un vergonzoso acto de vandalismo". Por su parte, 'English Heritage', la organización benéfica que gestiona la zona, ha descrito el ataque como "extremadamente perturbador". Esta misma organización ha asegurado que los expertos ya están investigando los daños y han indicado que, pese a ello, el lugar seguía abierto al público y los visitantes pueden continuar acudiendo para verlo.

La historia de Stonehenge

Stonehenge es uno de los monumentos prehistóricos más famosos del mundo. Es considerado Patrimonio de la Humanidad de Valor Universal Excepcional por la Unesco desde 1986 por el tamaño de los megalitos y por la sofisticación de sus planos concéntricos.

Stonehenge se construyó en las tierras llanas de la llanura de Salisbury por etapas hace 5.000 años, y el único círculo de piedras se erigió a finales del Neolítico, hacia el 2.500 antes de Cristo.

Se sabe que algunas de las piedras, las llamadas bluestones, proceden del suroeste de Gales, a casi 240 kilómetros de distancia, pero el origen de otras sigue siendo un misterio.

"Está formado por un círculo de menhires dispuestos en un orden cuya significación astronómica todavía no se ha dilucidado. Este lugar sagrado y los distintos sitios neolíticos de los alrededores son testimonios incomparables de los tiempos prehistóricos", se puede leer en la página web de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

