Las promesas incumplidas de Donald Trump durante su primer año en la presidencia

El presidente estadounidense, Donald Trump, cumple hoy un año en el poder coincidiendo con el cierre parcial de la Administración después de que republicanos y demócratas no lograran un acuerdo en el Congreso para aprobar el presupuesto federal.

"Este es el Primer Aniversario de mi Presidencia y los Demócratas querían darme un bonito regalo", espetó hoy el presidente con ironía en su cuenta de Twitter.

Democrats are holding our Military hostage over their desire to have unchecked illegal immigration. Can’t let that happen!