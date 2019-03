Donald Trump exige al Congreso que investigue si Obama le pinchó los teléfonos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado al Congreso que investigue si su predecesor, Barack Obama, "abusó de sus poderes ejecutivos" en 2016 en el marco de las pesquisas sobre las conexiones entre el círculo interno del magnate y oficiales rusos.

Trump escribió en su cuenta de Twitter que Obama, había ordenado que pincharan su teléfono en la Trump Tower de Nueva York un mes antes de su victoria electoral el pasado noviembre. El presidente estadounidense parecía estar citando una información aparecida en el medio ultraconservador Breitbart.

Un portavoz de Obama ha desmentido que el por entonces todavía presidente ordenase pinchar las comunicaciones de Donald Trump. "Ni el presidente Obama ni ningún cargo de la Casa Blanca ordenó jamás vigilar a ningún ciudadano estadounidense. Cualquier sugerencia en otro sentido es sencillamente falsa", apuntó el portavoz de Obama, Kevin Lewis, a través de un comunicado.

El exdirector de la inteligencia de EEUU niega las escuchas

James Clapper, ex Director de Inteligencia Nacional (DNI, en inglés) con el ex presidente Barack Obama, negó que bajo su mandato se grabasen de las conversaciones del ahora presidente Donald Trump durante la campaña electoral el pasado año. "Diré que desde el aparato de seguridad nacional que coordinaba como DNI, no hubo esa actividad de escuchas al presidente electo en ese momento, como candidato, o contra su campaña", dijo Clapper en una entrevista en el programa 'Meet the Press' de la NBC, que ocupó el cargo entre 2010 y 2017.

Clapper remarcó que de haberse producido estas grabaciones "ciertamente" lo habría sabido y aseguró que podía "negar" la existencia de una orden judicial bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera que permitiese al FBI intervenir las comunicaciones en la Torre Trump en Nueva York, sede de la campaña del magnate.