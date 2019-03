Donald Trump agradece el servicio prestado a su ya exasesor Steve Bannon y arremete contra Hillary Clinton

El presidente Donald Trump ha publicado un tuit para agradecer sus servicios a su ya exconsejero ideológico Steve Bannon, del que aún no se sabe cuáles fueron sus circunstancias a la hora de abandonar la Casa Blanca: su propia dimisión o un despido. Eso sí, apenas unas horas después de dejar de ser uno de los íntimos asesores de Trump, Bannon ha vuelto a la revista 'Breitbart News', calificada de tintes ultraconservadores.

Trump ha publicado lo siguiente en su red social favorita: "Quiero agradecer a Steve Bannon por su servicio. Él vino a la campaña durante mi carrera contra la corrupta Hillary Clinton ¡Fue genial!".

I want to thank Steve Bannon for his service. He came to the campaign during my run against Crooked Hillary Clinton - it was great! Thanks S